Esto es lo que opina la esposa de AMLO sobre los libros de Mario Vargas Llosa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó a los asistentes de su conferencia en la XXII la Feria Internacional del Libro, que al escritor Mario Vargas Llosa “sí léanlo porque es un gran escritor, nada más por eso, pero otros temas que aborda no”.

En su participación titulada “El placer de leer” y en medio de un discurso basado en el sarcasmo o contradiscurso, como lo llamó Paco Ignacio II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Gutiérrez Müller aseguró que “hay que reconocerlo es un gran escritor, como muchos otros que no han sido galardonados sobre todo ellos”.

El tema surgió luego de que Taibo II sugirió que para el dolor de espalda por leer se podría resolver colocándose un libro de Vargas Llosa para quitar el malestar.

En el foro Ricardo Flores Magón, en el Zócalo de la Ciudad de México, la escritora refirió que le dolía la espalda y pidió un libro del autor peruano, a sugerencia del director del FCE.

Hasta hablar de libros me está causando ya un malestar en mi espalda y la verdad es que... a ver si tienen uno de Vargas Llosa por ahí”, dijo Gutiérrez Müller y Taibo II respondió: “No viniste al lugar indicado. Vargas Llosa es bueno para leerlo, no para escucharlo, son dos rollos”.

Parte del contradiscurso de la historiadora mexicana pidió a los asistentes que “no lean a los autores latinoamericanos, por favor, no lean a los autores mexicanos, otros, esos no, no lean en su lengua porque si leen en francés o en árabe mejor, porque a mí de hecho el chino ya lo quiero aprender porque es el idioma que me gusta para leer”.

Otras de las frases que usó para fomentar la lectura fue “no leer porque lo mejor es no ser críticos, lo mejor es formar parte del rebaño, no tener ideas propias no ser originales, lo mejor es pensar como los demás, no tener ningún tipo de imaginación, no desarrollarla ni exacerbarla porque ya les comenté que esa imaginación supera la realidad triste y desgraciada que tenemos”.

Pidió que no sean felices porque serlo cuesta, no es un regalo y hay que hacer un esfuerzo por alegrarse el día a día. Aparte de no lectores, pidió que sean muy infelices porque van de la mano. Estos comentarios provocaron la risa de los asistentes.