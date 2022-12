Novelas de Vargas Llosa son como tomar Tafil, aburren: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –Al referirse a la situación de Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se lanzó contra el escritor Mario Vargas Llosa, “que está en todo lo que tiene que ver con apoyar al conservadurismo”; aunque después de esa crítica consideró: “Ya dejemos el Perú, no nos vayan a declarar también a nosotros non gratos”.



Al criticar su postura López Obrador dijo que “lee uno una página de una de sus novelas nuevas recientes y no aguanta el sueño, es como un Tafil, es como tomarse un Tafil, bosteza uno mucho, aburre, porque cuando se entrega una gente, un escritor a la mentira pierde la imaginación, pierde el talento” y aseguró que antes “escribía bien”.

A Vargas Llosa también lo llamó un conservador rancio que se volvió de la realeza y entre los argumentos señaló que tuvo alianzas con el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, de quien fue adversario cuando aspiró a la presidencia; para entender ese pasaje recomendó leer “El pez en el agua”.

“Él representando en aquel entonces a la oligarquía peruana y Fujimori surge como un dirigente popular y el pueblo de Perú apoya a Fujimori, y él casi se trauma porque cómo un hombre de letras, un intelectual, pierde ante una gente considerada de menos vuelos”, dijo.

Agregó que “fue tan fuerte para él y para su ego que se fue a nacionalizar español, pero antes de irse o ya estando en España escribe un libro sobre su experiencia como candidato. Y para los tiempos actuales no tiene desperdicio el libro, pero ahora resulta que todo lo que cuestionó en ese libro lo aprueba, ya cambió”, señaló.

El mandatario federal expuso que el libro de Vargas Llosa que más le gusta es “La fiesta del chivo”, donde aborda los momentos del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, quien tuvo un poder absoluto por 31 años.