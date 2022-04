Departamento de Loret está en Polanco y cuesta más de 100 millones de pesos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un departamento presuntamente propiedad del reportero Carlos Loret de Mola Álvarez, ubicado en la exclusiva zona de Polanco de la Ciudad de México y que dijo, tiene un costo de más de cien millones de pesos.

"Yo no soy corrupto, de ese pie yo no cojeo": esta es la nueva respuesta de Loret a López Obrador

“Esto nada más es una muestra y voy a seguir esperando que dé a conocer cuánto tiene porque no es lo único, su familia tiene como 12 departamentos, él tiene una mansión en Valle de Bravo de cerca de 40 mil metros cuadrados que vale una fortuna, pero esto es nada más una muestra y voy a seguir esperando que dé a conocer cuánto tiene porque este departamento lo compró en 2019, su abogado una finísima persona, notario público, Ignacio Morales Lechuga”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario exhibió en pantalla imágenes de un desarrollo inmobiliario de la empresa ABILIA, ubicado en el 225 de la calle Rubén Darío, donde fueron construidos 122 departamentos de 250 a 500 metros cuadrados, “más jardines y terrazas privadas desplantadas sobre un terreno de 10 mil 700 metros cuadrados”.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que en la colonia Polanco de la Ciudad de México viven “muchos aspirantes a fifí y beneficiarios del régimen de corrupción, de injusticias y privilegios que se impuso por más de tres décadas”.

“¿Saben cómo salimos en Polanco cuando hay elecciones? No sacamos ni el 10 por ciento de los votos”, aseguró el mandatario.

“Pero no todos los periodistas son así, la inmensa mayoría viven con muy pocos ingresos por eso vamos a apoyar a los que no son famosos, los que no tienen seguridad social”, expresó el mandatario en referencia al fondo de apoyo a comunicadores que se conformará con el 25 por ciento del presupuesto destinado a publicidad oficial del gobierno federal.