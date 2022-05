Unidad opositora, candidatura única, la "gran propuesta" para echar a Morena en 2024: Claudio X González

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El empresario Claudio X. González, fundador de la agrupación “Sí por México” integrado por el PAN, PRI y PRD, pidió una vez más que se sume Movimiento Ciudadano a la alianza para competirle a Morena en la elección presidencial del 2024.

A través de su cuenta de Twitter señaló que, si en verdad se quiere combatir la pobreza, la corrupción y la inseguridad, “tenemos que echar a Morena de Palacio”.

Aseguró que en cada uno de esos temas el país ha ido de mal en peor y recalcó que solo con unidad opositora y candidatura única, “gran propuesta y un gobierno de coalición” se puede ganar a Morena.

Si en verdad queremos combatir la pobreza, la corrupción y la inseguridad, tenemos que echar a Morena de Palacio. En cada uno de esos temas hemos ido de mal en peor. ¿Cómo? UNIDAD opositora, candidatura única, gran propuesta y un gobierno de coalición. Se puede y se debe. — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) May 27, 2022

Ayer, en reunión con integrantes del sector empresarial y mujeres líderes en Guadalajara, Jalisco, el empresario subrayó que es necesario lograr una candidatura presidencial de unidad entre PAN, PRI, MC y PRD.

“Hoy en día la sociedad mexicana está siendo más participe y después de la votación en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica, reconoció que para detener cualquier iniciativa destructiva se requiere la unidad de la oposición PAN, PRI, PRD y MC”, argumentó el empresario opositor al presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena.

Explicó que los objetivos fundamentales son mantener la unión de toda la oposición, para que una coalición electoral se presente en la contienda del 2024. También elaborar un plan para construir un futuro con progreso, inclusión y paz; alcanzar el voto ciudadano en 2024 para abatir el abstencionismo y romper el récord en la participación ciudadana.

Sostuvo que, como resultado de la participación ciudadana alrededor de “Sí por México” en la elección de 2021, y en apoyo a la “Alianza Va por México”, se incrementó la representación de la oposición en la Cámara de Diputados y lograron que Morena no alcanzara la mayoría calificada.

“Sí por México seguirá trabajando de la mano de la ciudadanía para evitar una destrucción y debilitamiento del INE, para que no se formalice el mando militar de la Guardia Nacional y mantener unas elecciones estatales limpias en el 2022 y 2023”, concluyó.

Cabe recordar que en octubre del año pasado, el dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), y senador Clemente Castañeda, desdeñó la invitación lanzada entonces por el fundador de la organización “Sí por México”, Claudio X González Guajardo, para sumarse a la coalición opositora que buscará sacar a Morena del Palacio Nacional en los comicios del 2024.

El senador aseguró esa ocasión que su partido no tiene ninguna necesidad de cambiar la posición política que sostuvo en las pasadas elecciones.

“Es decir ‘un no gracias’, por ahora, en este momento. No hay ninguna razón para que Movimiento Ciudadano cambie la posición política que ya sostuvo en el 2021, que dio extraordinarios resultados, en el que podemos acreditar que somos la única organización política que creció de manera sustantiva, para ahora correr una aventura que a mi juicio no tiene consistencia y por lo tanto no tiene mucho futuro”, enfatizó en esa primera invitación de Claudio X.González.