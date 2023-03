AMLO llama a fortalecer valores familiares para enfrentar el bullying tras muerte de Norma Lizbeth

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la muerte de la estudiante de secundaria en Teotihuacán, Estado de México, Norma Lizbeth, a causa del bullying, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que por esa razón se debe fortalecer los valores culturales, morales y espirituales, sin exponer cuál será la atención de las autoridades educativas en este problema.

El Ejecutivo federal afirmó que son situaciones que se tienen que revisar, pero que hay elementos que se incluyen en las nuevas políticas públicas y lo nuevos estilos de vida “que no necesariamente son los más convenientes para una mejor convivencia”.

Del discurso del presidente López Obrador se destaca que “hay temas por ejemplo que no se abordan pero con el neoliberalismo creció muchísimo, la desintegración familiar, no me quiero meter en esto porque me van a ver conservador y sí puedo ser cualquier otra cosa menos conservador, pero hubo mucha desintegración de las familias”, cuando en otras ocasiones ha expuesto su forma de pensar con lo que llama “los nuevos derechos”.

Reiteró que las costumbres del “México profundo” son las que han ayudado a proteger a la población ante “pandemias, inundaciones, temblores y malos gobiernos”.

“El amor al prójimo, el insistir hasta el cansancio que solo siendo buenos podemos ser felices, que la felicidad no es lo material, no es la ropa de marca, no es el dinero, no es el lujo barato. La felicidad es estar bien con uno mismo, nuestra conciencia, con el prójimo y eso lo tenemos en nuestras familias, comunidades, los pueblos. Eso es lo que hay que exaltar porque eso viene de lejos, viene del México profundo”, por lo que llamó a reforzar esos valores y “atender más a los hijos. A veces por necesidad, trabajan los padres y se quedan los hijos solos”, dijo.