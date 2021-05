La madre del menor que denunció al diputado acusa a la Fiscalía de "maltrato" y "humillaciones"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La señora María, madre del menor de 15 años que denunció por abuso sexual al diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, aseguró que no confía en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que dirige Ernestina Godoy, debido al “maltrato” que han recibido su hijo, su defensa y ella durante todo el proceso.

Esta acusación es similar a las muchas que se presentaron en la administración pasada contra la entonces Procuraduría capitalina, en casos polémicos como el multihomicidio en la colonia Narvarte y el feminicidio de Lesvy Berlín.

Este viernes, afuera del Hospital Psiquiátrico Infantil donde se encuentra el menor víctima del legislador de Morena, su madre expresó la desconfianza en la autoridad porque su hijo también padeció “mucho maltrato” de las autoridades.

"No confío por todo el maltrato que nos han dado, por las humillaciones. No porque seamos humildes no tenemos el derecho de que nos estén apoyando", aseguró a la prensa.

Y ejemplificó: “La fiscal le preguntaba a mi hijo en unas reuniones cuando estaba mucha gente, no nos dejaba ir a tomar agua, no nos dieron de comer casi 15 horas, tronaba los dedos... no nos dejaba ver la carpeta".

Por ello, la reunión programada para este viernes entre los familiares y la defensa de la víctima con la titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy, fue cancelada.

Agregó que, a raíz de la agresión sexual y el maltrato, su hijo ya tuvo dos crisis nerviosas, por las que tenido que recibir atención en el Hospital Psiquiátrico Infantil. "Es una situación muy difícil y dura. Ahorita, en el Día del Niño, estar en el hospital psiquiátrico. Se encuentra mal, entre lo que cabe estable porque tuvo crisis”.

El pasado lunes 26, los padres del menor y su abogada señalaron diversas irregularidades y maltrato en la atención de la FGJ local desde el momento en que el menor denunció al diputado Huerta Corona. Entre las irregularidades mencionadas, la defensa del menor dijo que la Fiscalía no quiso abrir carpeta de investigación cuando acudieron a denunciar los hechos, sino hasta que la víctima tuvo un abogado y que al diputado Huerta Corona no se le tomó ninguna declaración.

Además acusó que el diputado de Morena mintió al decir que al adolescente de 15 años se le hicieron pruebas periciales que descartaron el abuso sexual, además de que se filtró el audio que la familia entregó a la Fiscalía en el que el legislador intenta sobornar con 200 mil pesos a la madre del menor para que desistiera de la denuncia.

El martes 27, la fiscal Ernestina Godoy aseguró: “yo tuve el número de carpeta (de investigación) alrededor de las 8 de la mañana, ya como mensaje de ese día. Entonces, sus razones tendrán”. Agregó que “ha habido una atención especializada (en el caso). Estoy tratando de hablar con la mamá, porque sí me llamó mucho la atención de su conferencia”.