Sheinbaum: "Muy poquitas" víctimas de L-12 no han aceptado apoyos del gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre las familias de las 26 víctimas mortales y las más de 80 lesionadas por el colapso de una trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, “algunas, muy poquitas” no han aceptado los diversos apoyos ofrecidos por el gobierno capitalino “pero están en todo su derecho”, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En tanto, el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAVI), Armando Ocampo, reportó que llevan 68 visitas domiciliarias, con la presencia de médicos, psicólogos y trabajadores sociales, a las familias afectadas y se han atendido de manera integral a 79 personas.

A 11 días de la tragedia, la mandataria local explicó sobre las personas que aún no han querido aceptar la ayuda económica y social ofrecida tras los hechos: “Se está trabajando con ellos todavía… Ellos no han querido aceptar un apoyo inicial, pero he recibido, inclusive aquí en mi oficina, también a familiares de víctimas”.

Cuestionada en videoconferencia si conocía la demanda colectiva que interpuso la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), contra el Metro y la Aseguradora GMX por daño moral a las víctimas del colapso de la trabe, la mandataria local dijo que no estaba enterada de la misma.

No obstante, aseguró que “se va a atender, pero no solo es la atención jurídica, digamos, respecto a esto, sino más bien la atención integral a las víctimas, que es el interés que nosotros tenemos, no solamente por responsabilidad en términos de la Ley, sino es nuestra convicción”.

Sheinbaum reiteró que las víctimas y sus familias “tienen derecho a acceder a otras instancias jurídicas legales, otras organizaciones, están en todo su derecho. Nuestra obligación es la reparación integral del daño a partir de este trabajo que estamos haciendo, y la atención –prácticamente individualizada– de cada una de las familias”.

Por su parte, el comisionado de Atención a Víctimas, Armando Ocampo, agregó que, a partir de la información reunida en la Mesa Centralizada de Trámites instalada en la sede administrativa del Metro, en la calle Luis Moya, colonia Centro, así como en las brigadas de asistencia, la CEAVI elaborará un diagnóstico de víctimas y emitirá planes individuales de reparación integral, además de atención y seguimiento personalizado.

Al corte de este viernes 14, el número de víctimas mortales de mantiene en 26, aunque el número de hospitalizadas bajó a 16, nueve tienen seguimiento hospitalario y 81 ya fueron dadas de alta.