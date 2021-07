Pese a aumento de contagios, la CDMX mantiene fecha para regreso a las aulas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El gobierno capitalino reactivó los programas de “Hospital en Casa” y “Oxígeno en Casa” ante la “tercera ola” de contagios y hospitalizaciones por covid-19, informó Claudia Sheinbaum.

A pesar del adverso escenario, agregó que se mantiene en pie el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto en la capital, con sana distancia y todas las medidas que se requieran, para garantizar el derecho a la educación.

Al término de un acto público en Tláhuac, la mandataria local comentó que, ante el aumento de casos y hospitalizaciones, “hay suficientes camas, se reactivó nuevamente el programa de Hospital en Casa, para cualquier problema, y de Oxígeno en Casa para que… si fuera necesario, pero no. No estamos estimando un escenario catastrófico en la ciudad”.

Recordó que en enero pasado, en la “segunda ola” de contagios, se llegó a un máximo de alrededor de 8 mil personas hospitalizadas. Agregó que, debido a que “la gran mayoría de los adultos mayores ya se vacunaron, de 60 (años) y más”, se estima que en esta etapa no se rebasarán las 3 mil 500.

Aunque advirtió: “Claro que esto se está evaluando todos los días y depende, pues de que se incremente el proceso de vacunación”.

Sheinbaum Pardo refrendó la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador de la importancia de regresar a clases presenciales al inicio del próximo ciclo escolar. “Evidentemente, lo determina la Secretaría de Educación Pública, pero mi opinión personal es que hay que regresar a clases”, consideró.

Luego, dijo que avanzar en la vacunación es “la única manera de ir disminuyendo hospitalizaciones”. De hecho, destacó lo dicho por el tabasqueño en su conferencia matutina, en el sentido de que diario ella le solicita vacunas para los capitalinos.

“Ya ayer dijo el presidente que, entre otras cosas, me dedico diariamente a estar solicitando vacunas y vacunas para la ciudad. En la medida de que lleguen vacunas al país y que nos entreguen vacunas para la ciudad, somos la entidad –con excepción de Baja California, por ejemplo, que se vacunó a todos–, pues que más vacunados tiene y, es en realidad la única manera de ir disminuyendo hospitalizaciones”, comentó.

Sheinbaum reiteró que no se debe pensar en una situación de psicosis: “Psicosis no, pero sí cuidado. O sea, el mensaje a todos y a todas es: hay que seguirnos cuidando, particularmente a los jóvenes, que son los que no están vacunados y, quien tiene solamente una dosis de vacuna, es muy importante seguirnos cuidando y, a los que no se vacunaron, pues también… La pandemia sigue entre nosotros y nuestro objetivo es vacunar más rápidamente para que no tengamos un escenario de hospitalizaciones”.

Por último, adelantó que el próximo domingo se informará si se amplía el número de macro kioscos y se reanuda el convenio con las farmacias privadas para hacer pruebas gratuitas de covid-19.