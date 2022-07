Eduardo Serio, fundador de Black Jaguar-White Tiger, niega maltrato animal en refugio del Ajusco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fundador de Black Jaguar-White Tiger, Eduardo Serio denunció una campaña en su contra y negó maltrato contra los felinos alojados en el predio del Ajusco como lo denunció públicamente la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México A.C. (AZCARM).

Médicos veterinarios especialistas en felinos nos encontramos al exterior del predio donde se encuentran los ejemplares abandonados y maltratados de Black Jaguar -White Tiger @BJWT no nos dan acceso

Solicitamos urgente apoyo @Claudiashein @PROFEPA_Mx @blancamendozav @SEMARNAT_mx pic.twitter.com/VDkCWnW3We — AZCARM (@azcarmx) July 4, 2022

Entrevistado en espacios de noticias de Milenio TV y Televisa, Eduardo Serio afirmó que las imágenes de los felinos que se difundieron en medios de comunicación se tratan de videos que fueron sacados de contexto.

“En general nuestros animalitos han sufrido un poco la crisis porque si están un poquito más flacos. Ayer estuvo Profepa, los animales están al 90, 95% de su peso, los que vimos ahí, que se ven espantosos, eran animales que estábamos tratando de rescatar y los videos fueron tomados fuera de contexto”, dijo y agregó:

También, dijo que algunos ejemplares fueron recibidos con niveles de desnutrición y otros adelgazaron por “problemas genéticos” debido a fallas renales o diabetes, sostuvo.

“Llega el momento que a veces lo logramos, pero no somos Dios, a veces logramos sacarlos adelante y a veces no. Cuando no, no nos queda de otra que darle una muerte digna”, explicó Eduardo Serio.