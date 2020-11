Tunden a diputado de Morena por celebrar los 15 años de su hija en plena pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nueva cuenta, el diputado local del distrito XVII de Medellín de Bravo, Veracruz, el morenista José Magdaleno Rosales Torres, volvió a generar polémica, ahora por celebrar los 15 años de su hija en plena pandemia de covid-19.

Apenas el 8 de octubre, el legislador local aceptó haber inscrito a su hijo en la nómina del Congreso del Estado de Veracruz, como chofer, pagándole 15 mil pesos mensuales y lo defendió diciendo que no es un caso de nepotismo ni es aviador porque sí se presenta a trabajar, además de que no es el único que lo hace, pues, añadió, es una práctica común en el gobierno.

Ahora, el 1 de noviembre, el propio legislador compartió en sus redes sociales una foto suya, junto a la quinceañera, con el siguiente mensaje:

“XV años de bendiciones, amor y alegría a tu lado…!! Doy gracias a Dios por tu hermosa vida, que Dios te conceda cumplir cada uno de tus sueños y conserves ese corazón tan grande y nombre..!! Te amo más que a mi vida, mi princesa Kimberly”.

Aunque hubo quien felicitó a la muchacha, también hubo quienes cuestionaron la irresponsabilidad por hacer una fiesta en plena pandemia por covid-19. Otros se burlaron del nombre del diputado y de la hija

“Chale, mientras el pueblo en cuarentena… Nuestros servidores públicos de pachanga. No cabe duda que el poder los vuelve locos”, escribió Jhair Meneses. “En plena pandemia… qué palabra de primero sana distancia, no aglomeraciones, eres una persona sin convicciones… no creo que no pudieras hacerlo pasando la contingencia, entiende, sirves al país por medio del gobierno que esta… no mms… que poca m… tienes tú y tu familia”, le comentó Jr García.

Hubo quien se quejó en las cuentas de Twitter del presidente Andrés Manuel López Obrador y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Srs. @lopezobrador_ @HLGatell , esta persona le vale la pandemia, el cambio real para la 4T, seguir la inercia de gobiernos pasados y dar un ejemplo al pueblo mexicano José Magdaleno Rosales, diputado de Morena-Veracruz, celebró el fin de semana una fiesta de XV años de su hija. — luis grasso (@luisgrasso1) November 4, 2020

El covid-19 en Veracruz

Hasta el 3 de noviembre, Veracruz presentaba 37 mil 417 contagiados de SARS-CoV2 causante de covid-19 y 4 mil 982 muertes.

Ante eso, el secretario de Salud estatal, Roberto Ramos Alor, consideró la posibilidad de regresar a semáforo rojo –en la actualidad es amarillo--, por la irresponsabilidad de quienes siguen realizando fiestas principalmente en Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Orizaba, Córdoba, Minatitlán, Coatzacoalcos y Poza Rica.