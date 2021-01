Es un riesgo que servidores de la Nación apliquen vacuna "porque no saben nada": De la O

MONTERREY, N.L. (apro).- La aplicación de la vacuna contra el covid-19, a través de brigadas de Servidores de la Nación, es un riesgo para la salud porque estas personas “no saben nada” de medicina, alertó el secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, y denunció una politización en el proceso de inmunización.

De acuerdo con el funcionario, los trabajadores federales desconocen la ciencia médica y, por tanto, no pueden manejar de manera adecuada las dosis que van a ser distribuidas en toda la República, lo que –subrayó-- puede provocar un daño en la persona o bien que la sustancia no surta efecto.

“Un servidor, como secretario de Salud y médico, no estoy de acuerdo (con la estrategia federal). Hay un coordinador estatal en cada entidad federativa que pertenece a (la Secretaría) Bienestar y no sabe absolutamente nada. Hay un servidor de la nación, que no es médico, ni enfermera, que tampoco sabe nada, y eso nos ocasiona alguna molestia”, dijo en entrevista a la televisión local.

Añadió: “Hoy se emproblema esta situación con la política. Mezclar la política, politizar las vacunas, porque un servidor piensa que se está politizando el tema, es mezclar agua y aceite. Es una bomba, es dinamita. La salud no se debe politizar, ni que se tomen decisiones por los políticos”.

De la O sostuvo que este viernes participó en una reunión virtual convocada por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), y algunos de sus colegas manifestaron su desacuerdo con la estrategia federal para la aplicación de vacunas contra el coronavirus.

En su argumentación sobre el rechazo al plan del presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó que en cada entidad federativa hay Consejos estatales de vacunación, y la Secretaría de Salud es el eje rector y operativo que se encarga de la prevención, inmunización y fomento a la salud.

“Tener a otro tipo de personas (servidores), dos en cada brigada, así como algunos voluntarios, que no saben absolutamente nada, es un riesgo para la población, porque si no preparan bien la vacuna, si la diluyen de más, no hace efecto. Si la diluyes con menos líquido y queda más concentrada, te puede ocasionar más efectos adversos”, afirmó.

De igual forma, el secretario de Salud de Nuevo León explicó que si la vacuna no es bien almacenada puede perder efectividad, y si su aplicación ocurre en bodegas y el paciente enfrenta algún efecto adverso, tendrá dificultades para atenderse de emergencia.

En cambio, dijo, el sistema de Salud estatal tiene instalaciones adecuadas, como hospitales y clínicas, para suministrar el antiviral, que debe ser inyectado por conocedores, y aquí operarán las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Finalmente señaló que, si bien el gobierno federal ya incluyó a Nuevo León en semáforo rojo y le exigió un cierre total, el estado seguirá con sus propios indicadores y mantendrá las clausuras preventivas como lo ha hecho hasta ahora, con cierres absolutos solamente los domingos, con excepción de establecimientos indispensables.