Grupos armados disputan a balazos una escultura de oro en forma de burro; hay cuatro muertos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos grupos paramilitares, “Los Diablos” y “Los Marianos”, se enfrentaron a balazos por una estatuilla de oro en forma de burro como una especie de símbolo para la suerte. El tiroteo dejó cuatro personas muertas y cinco heridas en el estado de Chiapas.

Medios locales refieren que a las 6 de la mañana del jueves 21, hombres con indumentaria militar que portaban armas de fuego llegaron al ejido y abrieron fuego contra los pobladores.

De apellido Montejo, los muertos son son Ediberto, de 15 años de edad, Bersain de 21, Adela Díaz, de 13 y Daniel, de 19. Los heridos, Óscar, de 48 años, Rigoberto, de 14, Enoc, de 25, Ricardo Hernández, de 25 y Manuel Hernández López, de 24 años.

Los hechos se reportaron en el ejido de la comunidad tzotzil Aurora Ermita, en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacan, a 120 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, informó la agencia EFE.

“Una señora que entrevisté me dice que no sabe ni siquiera por qué empezaron a disparar las personas. Hablan del tema electoral o hablan de que se robarían un burro de la buena suerte. No hay nada confirmado”, comentó el fiscal de Distrito Zona Norte, Pablo Liévano Flores, en entrevista televisiva.

Se enfrentan a BALAZOS en Pueblo Nuevo Chiapas, 3 muertos y 5 heridos. Todo Por una escultura de oro que da "Suerte y Dinero" pic.twitter.com/fpmAbsRdHn — FRONTERA AL ROJO VIVO (@nuevolaredovivo) January 22, 2021

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal para restablecer el orden y trasladar a los heridos al Hospital General de Solistahuacán y a otro, gravemente herido, lo llevaron vía aérea al Hospital Tuxtla Gutiérrez.

La Fiscalía General de Justicia del Estado está investigando, y abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio, lesiones y los que resulten cometidos en agravio de quien o quienes resulten ofendidos.

La balacera inició cuando miembros de “Los Diablos” intentaron arrebatarle la figura de burro de oro de las manos de uno de los líderes de “Los Marianos”.

Según reportes, los grupos confrontados son encabezados por Enoc Díaz, líder del Movimiento Revolucionario Número Siete y José Luis Flores, el presidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacan.

#LoÚltimo | Resurge grupo paramilitar “Los Diablos” en la comunidad Aurora Ermita Mpio. de Pueblo Nuevo Solistahuacán, donde asesina a un indígena tzotzil y lesiona con disparos de arma de fuego a 3 campesinos más. pic.twitter.com/g7yMiWoD8V — Chiapas Paralelo (@ChiapasParalelo) January 21, 2021

De acuerdo con los pobladores, citados por EFE, desde 2015 han aparecido grupos armados que instalan retenes y asaltan a la población, a la que extorsionan para que pasen a las vías de comunicación y las aterrorizan en temporadas electorales.