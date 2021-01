Clara Luz Flores señala tuit falso y anuncia que ampliará denuncia por violencia política de género

MONTERREY, N.L. (apro).- La aspirante de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, negó haber recibido la vacuna contra covid-19 y señaló como falso un tuit en el que ella presuntamente admitía que se le aplicó la dosis.

En una entrevista con el medio local Telediario, la candidata dio a conocer que ampliará una denuncia por violencia de política de género que ya había presentado previamente por otra publicación en la que también la acusaban falsamente de recibir la vacuna.

En esta ocasión aseguró que usaron la imagen de un tuit suyo para modificarlo y atribuirle una afirmación apócrifa.

“Sería ampliar la denuncia que ya existe, es una denuncia por violencia política de género, por inventar estas cosas, además de delitos electorales”, señaló en entrevista con Telediario.

La reunión con el presidente

Esta mañana, Clara Luz Flores informó que se sometería nuevamente a la prueba de covid y seguiría el protocolo de confinamiento.

La razón: porque el sábado 23 estuvo sentada frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo una gira por Nuevo León, ese día y el anterior.

Con el texto “En desayuno amable y constructivo”, la expriista publicó la fotografía en su cuenta de Twitter @claraluzflores, que causó revuelo local.

El domingo, el presidente López Obrador reveló que se había contagiado de covid-19, por lo que en el estado se hizo un recuento de las personas con las que el mandatario interactuó en cercanía, entre ellas la alcaldesa con licencia de Escobedo.

El año pasado ella reveló que había contraído el coronavirus y que lo había superado sin contratiempos.

Clara Luz Flores publicó un tuit en el que hizo referencia a su encuentro con el mandatario federal: “Deseo una pronta y completa recuperación al Presidente @lopezobrador_; mis oraciones y mucha fuerza a él y a toda su familia. No obstante tener anticuerpos, atenderé lo que marca el protocolo médico y repetiré la prueba”.

Deseo una pronta y completa recuperación al Presidente @lopezobrador_; mis oraciones y mucha fuerza a él y a toda su familia.

No obstante tener anticuerpos, atenderé lo que marca el protocolo médico y repetiré la prueba — Clara Luz Flores (@claraluzflores) January 25, 2021

Paralelamente circuló otro tuit, aparentemente publicado por la misma aspirante morenista, en el que habría dicho: “Deseo una pronta y completa recuperación al Presidente @lopezobrador_; mis oraciones y mucha fuerza a él y a toda su familia. No obstante haberme vacunado, atenderé lo que marca el protocolo y repetiré la prueba”.

Ooops a @claraluzflores se le cayó un tweet, aquí lo tiene, qué gusto saber que ya está usted vacunada ¿Cómo le hizo? Digo, para saberuD83EuDD37uD83CuDFFB??? pic.twitter.com/tsIYvhCeqK — Victor Cabrera (@victorcabreramx) January 26, 2021

El presunto tuit causó revuelo debido a que hasta ahora únicamente han sido vacunados médicos que se encuentran en la primera línea de atención al covid. De acuerdo con usuarios de las propias redes sociales (entre ellos el expresidente Felipe Calderón), el mensaje habría sido borrado inmediatamente por la candidata después de haberlo subido a su cuenta.

La candidata en NL @claraluzflores dijo estar ya vacunada (borró su tweet). También ya han sido vacunados una regidora de Acapulco y un alcalde de Sinaloa, todos miembros de @Morena, nada que ver con personal de salud. ¿Hay sesgo partidario en la aplicación de las pocas vacunas? — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) January 25, 2021

El usuario @UnChecador publicó un hilo en Twitter en el que analiza si el supuesto tuit era falso o verdadero. En su argumentación concluye: "Hay datos que ponen en duda la veracidad de la imagen. Hasta el momento no hay un solo dato que demuestre que existió ese tuit, pero no significa que se pueda negar al 100% que sí existió".

Acerca de esta imagen de un supuesto tuit de @claraluzflores donde dice ya haber sido vacunada, van algunas precisiones y datos que ponen en duda su veracidad. pic.twitter.com/XByP3NLN27 — Un checador (@UnChecador) January 25, 2021

A las 10:10, Flores Carrales volvió al tema para hacer la aclaración y desmentir el mensaje: “Reitero mis mejores deseos para que Dios ayude a recuperarse pronto al Presidente. Como conocen el año pasado ya tuve #Covid y mis anticuerpos siguen altos. No me he vacunado. La publicación que circula en redes es falsa, es de los mismos que se oponen a las mujeres y al cambio”.