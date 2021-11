Alcalde de Fresnillo reclama a su hermano, David Monreal, por no invitarlo a reunión con AMLO

ZACATECAS, Zac. (apro).– El alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, afirmó que no fue invitado por el gobierno estatal, que encabeza su hermano, David Monreal, a ninguno de los eventos de la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que su municipio es el más violento y uno de los 50 prioritarios del gobierno federal por la incidencia delictiva.

“Lamentablemente no fui invitado al evento con el presidente, lo lamento mucho, porque Fresnillo, ustedes saben, tan sólo ayer ocho colgados. Yo confío en el presidente, él sabe lo que vive Fresnillo, es ahorita el tema a nivel nacional", declaró el edil horas de que en el Palacio de Convenciones de la capital zacatecana López Obrador anunciara el plan de apoyo a la seguridad del estado.

En conferencia de prensa, el presidente municipal expresó su confianza en que el gobernador aproveche la visita presidencial y haga un replanteamiento de la seguridad pública, “pero que dé resultados”. De lo contrario, advirtió, “se desaprovecharía esta visita del presidente”.

El alcalde reclamó a su hermano que no lo tomara en cuenta para determinar acciones en materia de seguridad, y expresó su molestia porque no ha sido presentado con Adolfo Marín, el nuevo secretario de Seguridad Pública, a cinco días de su nombramiento.

“Y el secretario de Seguridad ¿Cuándo lo nombraron? Hace cinco días y yo no lo conozco, no se ha comunicado, ni creo que se comunique. Mínimo la atención", dijo molesto el munícipe.

“Zacatecas es sumamente importante, y no puede haber desdén de nadie. Yo creo que es el momento de cerrar filas”, al reprochar que no se ha establecido un cuartel de la Guardia Nacional (GN) en su municipio.

Saúl Monreal reclamó también que la Fiscalía se ha convertido en contadores de muertos, “bueno, ya le avanzaron un poco, porque ya también reconocen los cadáveres”.

Recordó que se cumplió un año del feminicidio de la niña Sofía y de la protesta por su asesinato en la que provocaron el incendio de la presidencia municipal, por lo que insistió: “Dígame un caso que haya resuelto la Fiscalía (…) No puede ser posible que no haya resultados, por eso aquí también incluyo al Poder Judicial, al licenciado (magistrado presidente) Arturo Nahle García, con sus jueces”.

Fresnillo es considerado uno de los 50 municipios prioritarios para el gobierno federal y la inseguridad “vean, sigue igual”, recriminó el alcalde tras señalar que ni el gobierno federal ni estatal lo toman en cuenta para las estrategias de seguridad.

“Soy un cero a la izquierda, si ellos tienen su estrategia, qué bueno, pero quiero que Fresnillo esté en paz", fustigó.

Ante esta situación, Saúl Monreal anticipó que enviará un escrito al mandatario para hacer de su conocimiento la problemática por la que atraviesa Fresnillo, y que se implementen acciones para combatir esta ola de violencia.

“Ahorita haré un escrito al presidente y a ver cómo se lo hago llegar para explicarle la situación que vive Fresnillo, porque ya lo he dicho, le reiteraré la situación, yo soy el primero en no ocultar, pero si no se le informa va a decir que todo está bien”.