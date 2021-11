"No es falso, pero no es verdadero", dice García Vilchis sobre índice global de corrupción; la tunden en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “El colmo de las fake news, no es falso, pero no es verdadero”, expresó la encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, Ana Elizabeth García Vilchis, en referencia al informe de la organización no gubernamental World Justice Project (Proyecto Justicia para el Mundo), que coloca a México entre los países donde persisten altos niveles de corrupción.

“Mediante una compleja red de colaboraciones con diferentes personajes de la vida pública, el World Justice Project ha logrado abrir espacios para encabezar foros, conversatorios y mesas de análisis para difundir la idea de que México es un Estado fallido”, aseguró.

Por ello, dijo que el organismo “inventó” un índice para darle difusión en México y atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que calificó como “una operación” donde participa “un pequeño grupo” de analistas, empresarios, organizaciones patronales, académicos y organizaciones no gubernamentales que fueron calificados como opositores al actual gobierno federal.

— Lesly Cano 🇲🇽 Aspiracionista 😷?? (@LeslyCanoM) November 3, 2021

“La siguiente, el colmo de las fake news, no es falso, pero no es verdadero, de cómo inventar un índice y darle difusión hasta que se crea que es verdad. Aquí les contaremos cómo una organización de Estados Unidos coloca a México como uno de los países más corruptos y cómo la difusión de esta calificación se usó para atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue toda una operación”.

Índice de Estado de Derecho

En la conferencia mañanera, García Vilchis informó que hace dos semanas la organización World Justice Project publicó su Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, donde se indica que México aparece entre los cinco países más corruptos del mundo, antecedido por Uganda, Camerún, Camboya y el Congo.

“El informe coloca a México en el lugar 135 de 139 países evaluados. En América Latina y el Caribe, México aparece en el último lugar. Y desde ese momento no pararon en difundir en medios y en redes sociales repitiendo el dato de la corrupción a la menor provocación citando a comentaristas, conductores, analistas, académicos, periodistas y opositores”, indicó.

Luego, dijo que el índice del Estado de Derecho en México es patrocinado por el World Justice Project, organización estadounidense fundada en 2006 por el abogado y empresario William Horlick, quien durante casi 25 años, aseguró, fue el principal asesor legal de la compañía Microsoft “en diversas polémicas mundiales”.

Entre los colaboradores del World Justice Project, se encuentran miembros de la Coparmex, Transparencia Mexicana, el IMCO, México Evalúa, la Universidad Anáhuac, la Escuela Libre de Derecho, Cinépolis y Proyecto México Posible.

Entre los especialistas que ayudaron para la conceptualización y elaboración del índice del Estado de Derecho en México “puede observarse a personajes como Edna Jaime, de México Evalúa; Juan Pardinas, del IMCO y director del periódico Reforma; y de Ana Laura Magaloni, del CIDE”, aseveró García Vilchis.

También, destacó el hecho de que en México, la World Justice Project apoya a diferentes organizaciones, como México Evalúa, Causa en Común, la Red Quinto Poder, incluso a instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseveró.

La World Justice Project, que tiene oficinas en Washington, Seattle, Singapur y México, se presenta como una organización sin fines de lucro y cuenta con el apoyo de 21 aliados estratégicos, destacó la funcionaria federal.

“Así, el estudio de opinión que coloca a México como uno de los cinco países más corruptos está financiado por una organización estadunidense y los especialistas consultados son esencialmente opositores del gobierno”, sentenció VIlchis.

Luego, explicó que el Índice de Estado de Derecho en México se elabora desde hace tres años, “casualmente” al mismo tiempo que López Obrador llegó a la Presidencia de la República.

"El dato más escandaloso"

En 2018, el World Justice Project evaluó a 133 países y colocó a México en el lugar 92. Un año después, en 2019, la organización evaluó a 126 países y colocó a México en el lugar 99. Y en 2020 pasó al lugar 113 de 139 en el índice general.

“Primero, comentamos el dato más escandaloso. México cayó nueve lugares. Al respecto, los lugares de México han variado porque cada año se incorporan nuevos países al estudio. Para 2020, el World Justice Project incluyó 13 países nuevos, casi los mismos lugares que México se movió en la lista, así que este dato tan celebrado no es digno de ser tomado en cuenta”, dijo y remató:

“En segundo lugar, el índice no es un estudio exhaustivo, es el resultado de la consulta a un pequeño grupo de analistas, empresarios, organizaciones patronales, académicos, organizaciones no gubernamentales que en casi todos tienen animadversión hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, sentenció.

También señaló que la oficina del World Justice Project en México es dirigida por Tim Kessler, quien ha sido consultor del Banco Mundial y jefe del programa de competitividad de México, la Usaid, una organización vinculada al Departamento de Estado de Estados Unidos que, de acuerdo con periodistas de distintos países, “tiene un perfil intervencionista” contra los gobiernos que no se alinean a las políticas de Estados Unidos.

“De acuerdo con testimonios de personas que han trabajado en la World Justice Project, en esta organización, lejos de estudios económicos y sociales imparciales, se llevan a cabo productos informativos, montajes y producciones para hacer ensombrecer al gobierno que encabeza López Obrador”, aseguró Vilchis.

Incluso, afirmó que el World Justice Project ha celebrado convenios de difusión con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, “quien incluso ha presentado como si fuera propio el estudio”.

Además, acusó que el Índice del Estado de Derecho World Justice Project también tiene acuerdos con gobernadores opositores como Diego Sinhue Rodríguez, el mandatario panista de Guanajuato.

Ni periodistas ni académicos sino "productores y directores de cine"

Sobre el directorio del World Justice Project en México se indica que sus principales investigadores no son reporteros, periodistas ni académicos destacados, “sino productores y directores de cine”.

“El abogado del ITAM, Roberto Hernández, director del documental Presunto culpable, es el investigador senior de la World Justice Project y representando a la organización estadunidense suele ofrecer conferencias al lado del empresario Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex, para difundir el trabajo de esta asociación”, señaló la funcionaria federal.

También, mencionó a Issa Guerra, directora de Producción de la World Justice Project y dijo que “carece de experiencia” en temas de corrupción y rendición de cuentas, pero se ha destacado por productora de películas y series taquilleras como Cantinflas, Club de Cuervos y No manches Frida.

“Como pueden constatarse, detrás del Índice del Estado de Derecho en México 2021 están organizaciones y personajes que militan contra López Obrador”, advirtió García Vilchis.

Luego, comentó que los personajes que han difundido el informe son medios, periodistas y políticos como Claudio X. González y Felipe Calderón, entre otros.

“Así se construyen los golpes mediáticos contra el gobierno de la Cuarta Transformación, con la idea de manchar poco a poco el prestigio del gobierno con información falsa, pero ya la gente no se deja llevar por esas informaciones”, aseguró García Vilchis.

Reacciones en redes

Las afirmaciones de García Vilchis desataron múltiples críticas por parte de usuarios de redes sociales.

Esta JOYA:



Se queja de que investigadores del @TheWJP_mx no son reporteros, periodistas, ni académicos destacados, sino personas relacionadas al cine* uD83DuDE02



— Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) November 3, 2021

El intento de desacreditar el ranking del World Justice Protect con “no es falso pero no es verdadero” es ya delirante.

Los datos sólo son verdaderos cuando benefician a @lopezobrador_.

— Fernanda Espinoza (@ferxec) November 3, 2021

