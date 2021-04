TEPJF regresa a Raúl Morón como candidato de Morena al gobierno de Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la declaratoria de pérdida del derecho de Raúl Morón a ser registrado como candidato de Morena al gobierno de Michoacán, por lo que éste sí competirá en la elección local del 6 de junio.

Los magistrados valoraron que Morena ni Morón incurrieron en la omisión de presentar informe de ingresos y gastos de precampaña del michoacano, pero sí en la presentación extemporánea, lo que deberá ser valorado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y con base en ello establecer la sanción.

Empero, no se acreditó a Morón la realización de actividades de posicionamiento para obtener la postulación en el periodo de precampañas.

Al morenista se le atribuyó no haber reportado gastos de precampaña derivados de una entrevista realizada en Facebook, pero ésta se realizó en periodo de intercampañas, es decir concluidas las precampañas y antes del arranque de campañas.

“El candidato fue invitado el 25 de febrero, un mes después de concluidas precampañas”, lo que ocurrió el 31 de enero.

Por eso se determinó que no hubo pruebas de actividad proselitista y no se acreditó la infracción de falta de presentación de informe de ingresos y gastos, de ahí que no había motivo para sancionarlo con la declaratoria de pérdida de derecho a ser postulado.