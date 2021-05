Samuel García propone libros de texto especiales para NL

MONTERREY, N. L. (proceso.com.mx).- El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Samuel García Sepúlveda propuso que sean creados libros de texto especiales para Nuevo León, de acuerdo “a su propia cultura”.

Según declaraciones que dio a maestros reunidos hoy en su día, el abanderado emecista, dijo que la Secretaría de Educación Pública impone desde el centro del país lo que los estudiantes de Nuevo León deberían aprender, según declaraciones que reproduce la prensa local.

"Cada Estado tiene su vocación tiene sus tradiciones tiene su cultura ¿Por qué me das el mismo libro que le das a Chiapas? Si tenemos otra vocación, somos otra región y no me tomas en cuenta como Estado".