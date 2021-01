Mujeres de Morena exigen a la dirigencia reconsiderar candidatura de Salgado Macedonio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició un procedimiento contra Félix Salgado Macedonio, sobre la denuncia penal en su contra por presunta violación, mujeres de ese partido plantearon a la dirigencia reconsiderar su candidatura a gobernador de Guerrero.

Por su parte, Mario Delgado, presidente de Morena, celebró que la instancia jurisdiccional del partido iniciara una investigación para que también Salgado Macedonio, senador con licencia, aporte pruebas en su defensa.

“Nosotros queremos siempre que se investigue cualquier duda, cualquier señalamiento que haya contra cualquiera de nuestros militantes. Somos un partido que sigue principios y vamos a estar siempre apegados a nuestros principios y valores”, enfatizó Delgado, quien pidió ser cuidadosos por las acusaciones que se hacen en tiempos electorales.

“Creo también que en el caso que se está investigando, de Félix Salgado, tenemos que ser muy cuidadosos porque es ya un precandidato en medio de un proceso electoral, y sabemos que en estos tiempos se da todo tipo de acusaciones, pero debemos estar muy atentos a que las autoridades correspondientes determinen o no si hay alguna imputación a Félix Salgado, y él debe tener el derecho de defenderse y aclarar en el caso de que haya alguna acusación formal”.

Delgado aseguró que la dirigencia se apegará a los principios del partido, que pone como ejemplo la apertura de espacios políticos para las mujeres y, además, que éstas estén libres de cualquier tipo de violencia.

Luego de que ayer la CNHJ de Morena inició un procedimiento contra Salgado Macedonio, a propuesta de Zazil Carreras, un grupo de mujeres legisladoras, regidoras, militantes de base y simpatizantes publicaron hoy un pronunciamiento para pedirle a la dirigencia y a ese mismo organismo reconsiderar la candiatura de ese personaje a gobernar Guerrero.

Va un breve posicionamiento previo a la sesión de la @CNHJ_Morena que iniciará en unos minutos, sobre un tema que abordaremos hoy y del cual sé han estado al tanto.



Gracias por dar seguimiento a nuestros trabajos. pic.twitter.com/D9YWPHw7VG — Zazil Carreras (@ZazilCarreras) January 7, 2021

También exigieron que Salgado Macedonio siga con licencia hasta en tanto no se resuelva la investgación que la Fiscalía de Guerrero reactivó sobre la demanda por violación que una víctima presentó en su contra.

El procedimiento que la CNHJ inició es ordinario y no de carácter electoral, lo que significa que los plazos no son los de los tiempos electorales, en los cuales todos los días y horas son hábiles, por lo que no existe un plazo determinado para emitir una resolución.

De acuerdo con la comisionada Carreras, la CNHJ dará celeridad a la investigación para que la resolución se emita antes de marzo:

“Las diligencias las vamos a realizar lo más pronto posible, no quiero aventurarme a decir cuánto tiempo exactamente, porque no quiero fallar, pero espero que no nos tome más de un par de meses. Eso sí, depende de la Comisión la celeridad”.