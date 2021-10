"Ay nanita", dice AMLO sobre la invitación de Santiago Creel a asistir a sus clases

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “¡Ay nanita!”, fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al enterarse que el diputado panista Santiago Creel, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox, daba clases de derecho constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Ahora que dije que ya no le daban importancia al derecho constitucional, al derecho agrario y al derecho laboral –en la UNAM–, salió Creel a decir que daba clases de derecho constitucional. ¡Imagínense! ¡Ay nanita!”, exclamó en la conferencia de prensa mañanera.

El viernes pasado, Creel invitó a López Obrador a tomar una clase de derecho constitucional en la UNAM. “Todos los lunes, miércoles y viernes doy clases de esta materia en nuestra máxima casa de estudios, lo invito. ¿Qué dice? ¿Qué día puede?”, escribió el panista en sus redes sociales.

Sr. Presidente @lopezobrador_, usted ha dicho que en la @UNAM_MX ya no se imparten clases de derecho constitucional.

Todos los lunes, miércoles y viernes doy clases de esta materia en nuestra máxima casa de estudios; lo invito.

¿Qué dice? ¿Qué día puede? — Santiago Creel (@SantiagoCreelM) October 22, 2021

“Ni modo. ¿Cómo explica Creel dando derecho constitucional? ¿Qué les enseña a los alumnos sobre el artículo 27, si él es contrario al espíritu y a la letra del artículo 27 constitucional? Si estuvieron en contra de la entrega de tierra a los campesinos, eso es lo que plantea el artículo 27. Si estuvieron en contra de la expropiación del petróleo, que es eso lo que plantea el artículo 27. Pobres alumnos, ¿no?, con todo respeto”, dijo López Obrador.

El origen de la controversia AMLO-Creel

La invitación del panista se dio luego de que López Obrador dijera que ya no se imparte derecho constitucional en la UNAM y que esta institución se ha derechizado desde que empezó el periodo neoliberal.

“Ahora que hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM se pusieron también enojadísimos. Apenas si los testereé, les dije que se había derechizado la UNAM. Estoy absolutamente seguro de que, eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal, se llenaron las facultades de ciencias sociales de conservadores”, señaló en la conferencia de prensa mañanera de este lunes.

Recordó que esto empezó cuando quisieron alzar las cuotas de inscripción en la UNAM que es pública y gratuita, en 1999. El rector era Francisco Barnés de Castro, quien dejó el cargo por el conflicto estudiantil por las cuotas y lo sustituyó Juan Ramón de la Fuente (noviembre de 1999-2007).

“Nosotros ni podíamos ir. Me acuerdo de que, en el 2000, que era yo candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México acompañé al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas –que era candidato presidencial—y nos organizaron una celada con porros, porque la UNAM estaba dominada por lo más retrógrada que había y sigue existiendo. Y se enojan porque digo que se derechizó, y esto de tiempo atrás”, reiteró.

También contó que uno de sus hijos –no mencionó cuál–, estaba tomando clases de ciencia política y un maestro, sin saber que era su hijo, dijo que tenía información de que uno de sus vástagos tenía grúas y tenía la concesión del gobierno. “Todos sus amigos se empezaron a reír, porque el maestro no sabía que ahí estaba mi hijo”, contó.

Su hijo pidió la palabra para responderle: “’Pues yo respeto su libertad de cátedra, pero lo que está diciendo no es cierto y le pido que si no tiene pruebas ofrezca una disculpa, si no presenta las pruebas, porque ni yo ni mis hermanos estamos metidos en negocios’. Y a la siguiente clase, la siguiente semana, ofreció disculpa”, añadió.