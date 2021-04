Es muy lamentable escuchar sometido al presidente de la Suprema Corte: Marko Cortés

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, calificó como una atrocidad la aprobación del reforma al Poder Judicial que amplía dos más el mandato del actual presidente ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, por lo que anunció que su partido interpondrá un recurso de inconstitucionalidad.

En rueda de prensa, desde Puebla, dijo que “es muy lamentable haber escuchado hace un momento al presidente de la Corte sometido, diciendo que no conocía esa reforma al transitorio. Pero démosela por buena que no la conociera, que la rechace, que diga que no lo aceptará con claridad, con contundencia, es realmente vergonzoso”, dijo.

Marko Cortés consideró la ampliación del mandato como una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y la sumisión de éste al Ejecutivo. “Está claro que el presidente López Obrador quiere tener control, injerencia y quiere mantener a su contentillo al presidente de la Corte que le resultó incómoda, esto es inaceptable en un país democrático”, comentó.

“Es una manzana envenenada, lo que hoy está haciendo el Legislativo por orden del Ejecutivo es ampliarle el periodo al presidente del Poder Judicial para que después no haya pretexto para no ampliarle el periodo al titular del Poder Ejecutivo”, señaló.

Por otra parte, exigió al gobierno federal y al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que procedan penalmente contra el diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, quien fue acusado de violar a un menor de edad.

“Morena es un partido de violadores, manoseadores y de abusadores sexuales, desde Mario Delgado, vinculado a la secta sexual NXIVM de Raniere, Félix Salgado Macedonio, acusado varias veces de violación, David Monreal, grabado tocando indebidamente a una mujer”, concluyó.