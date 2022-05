"México no puede seguir siendo rehén del fiscal Gertz Manero": Alonso Castillo le dice a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx). - Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas, envió (a través de su cuenta de twitter) dos mensajes al presidente Andrés Manuel López Obrador contra el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

Castillo Cuevas es nieto de Laura Morán (95 años), pareja sentimental de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República, sobre quien dice en su cuenta de Twitter, en la que adjuntó un video de 2:20 minutos con un mensaje:

Presidente @lopezobrador_ México no puede seguir siendo rehén del fiscal Gertz Manero. La seguridad nacional del país está en riesgo”, escribió.

"Presidente Andrés Manuel López Obrador ésto va mucho más allá de la supervivencia de mi familia. Estamos hablando de la supervivencia de México. Nosotros conocemos los métodos que utiliza el fiscal, sabemos de lo que es capaz. Le pido que reflexione. El país no puede ser rehén de un sujeto que odia a la justicia, que desprecia las leyes”, señaló.

Comentó que tan solo con ellos, quienes son familiares de Laura Morán (95 años), pareja sentimental de Federico Gertz Manero, hermano de Alejandro Gertz Manero, los extorsionó, les exigió incriminarse con delitos fabricados y usó a la FGR para mantener a su madre, Alejandra Cuevas, en una celda.

Así, le preguntó al presidente: “¿Cómo se hubiera sentido usted si le avientan a su madre a la cárcel, sabiendo que es inocente?”

Siguió: “Señor presidente piense y sienta, como padre, como abuelo, como quién dirige a la nación que clama justicia, que no está siendo procurada, porque el hombre a cargo de ella es un hombre siniestro. Nosotros lo conocemos mejor que nadie. Fue cuñado de mi abuela durante 52 años. Sabemos que su intención siempre ha sido ser un monarca, eternamente, ostentándose como el hombre más poderoso de México”.

Dijo que “lo trae de generaciones atrás”, porque siempre se sintió superior a todo México. Señaló que como nieto de Cornelius Gertz, cónsul honorario del Imperio Astro Húngaro, su misión es controlar al país o escapar como criminal de guerra cuando deje el cargo y no lo puedan encontrar por ser un violador de los derechos humanos.

“Andrés, escúchame cuando te digo, Alejandro trajo una nota y como un cazador nazi la ejecuta, porque sabemos quién es él y lo único que le interesa es el reflejo que ve en el espejo y si tiene que meterte a la cárcel a ti, a alguno de tus colaboradores, a tus hijos, lo va a hacer”, dijo.

Calificó a Gertz como “fabricante de delitos” que no tiene límites y lo más preocupante es que está atravesando una condición de salud mental a sus 82 años, la misma edad que tenía su hermano Federico cuando la demencia empezó a apoderarse de su cerebro.

“Se imagina señor presidente el riesgo a la seguridad nacional que representa para México si Alejandro está perdiendo la razón. Gertz está aplastando a su gobierno. Alguien le tiene que poner un alto. Está en sus manos. México no merece estar con Alejandro Gertz Manero procurando lo que más necesitamos: justicia”, mencionó.

Reiteró que el fiscal es un riesgo a la seguridad nacional y aseguró que si el presidente lo remueve del cargo el país entero le daría la razón. Se dijo preocupado de que su salud mental, junto al poder que le confiere ser titular de la FGR, de un momento a otro ordene quemar la casa de los Castillo Cuevas “y en un dos por tres seamos cenizas”, comentó.

Le pidió, de nueva cuenta a López Obrador, que no permita que una persona “con la entraña podrida” tenga todo el poder del país y tenga a México como rehén, insistió. Le pidió fortalecer la democracia destituyendo a Alejandro Gertz Manero, enjuiciarlo y encarcelarlo.

En su primer mensaje, dijo que México es rehén de Gertz Manero, que la división de poderes está secuestrada por su persona y preguntó: “¿Qué vamos a hacer?” y empezó su discurso criticando al Poder Legislativo.

“Hace 5 meses iniciamos juicio político en contra de Alejandro Gertz Manero por la violación sistemática a los derechos humanos y, a la fecha, solo dos diputados de la Cámara y una senadora tuvieron el compromiso con el país que representan para decir lo que todos callan: Que Gertz es un delincuente que utiliza a la Fiscalía General de la República como una máquina de exterminio y que representa un riesgo a la seguridad nacional”, señaló.

Consideró lo anterior porque, dijo, es evidente que está atravesando por algún tipo de padecimiento mental.

“Pero vámonos ahora al Poder Judicial. Aquí se repite la misma historia. La legión hace lo que el tirano ordene. Arresten a Alejandra Cuevas (su madre), déjenla presa 528 días con un delito fabricado. Ah, y saben qué, ahora como perdí en la corte, voy a seguir utilizando a la Fiscalía General de la República para fabricar delitos”, añadió.

Señaló que a él ya le abrió dos carpetas de investigación y la primera, que se descubrió, la tenía oculta desde hace seis meses. Después se fue contra su hermana que tiene tres hijos y, seguramente, el próximo será su padre o sus sobrinos.

El 28 de abril pasado, Alonso Castillo Cuevas, denunció que la FGR investiga a su cuñada por la filtración de una llamada y acusó a Gertz Manero de tener demencia senil.

“No les parece raro que 48 horas después de que se dio a conocer que la fiscalía general de la República tiene una carpeta en mi contra y que Gertz Manero la ha escondido durante 6 meses, ayer el fiscal Germán Castillo, que salió como el emisario de ‘El Padrino’ amenazando a Telmex, después se va contra el periodista Mario Maldonado y a la abogada Nina que, resulta, es la novia de mi hermano Gonzalo”, comentó en un video compartido en su cuenta de Twitter.

“El fiscal general de la República ya no tiene la lucidez para representar a la fiscalía. Quizá sea demencia senil. Hay muchos ejemplos: cuando se filtra ese audio que Ramos le tiene que explicar tres o cuatro veces al abogado de la nación qué es un amparo directo y qué es un amparo indirecto, te habla no de que sea tonto, sino de que, evidentemente, su cabeza no está bien y tiene la misma edad que tenía su hermano Federico cuando tenía un declive neurológico muy importante”, señaló.

Se cuestionó cuál es la campaña que dicen hay contra Gertz Manero. “Él reconoció el contenido de las grabaciones que le había mandado” y que es el motivo de todos estos problemas judiciales por lo que su madre Alejandra Cuevas estuvo 528 días presa en Santa Marta Acatitla.

“Haz lo que tengas que hacer, porque nosotros también lo haremos. Si el gobierno no nos acompaña, si el Senado te sigue besando los pies, nosotros no, Alejandro. Sé que estás furioso porque has quedado como la escoria del país, como un leproso todopoderoso y que tu legado quedó en el basurero”, sostuvo.

Comentó también que Gertz Manero está muy preocupado por la reunión que tuvo con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorca y las gestiones que está realizando para que lo incluyan en la Ley Global Magnitsky que persigue de oficio a los violadores de derechos humanos para que le congelen cuentas, te incauten propiedades y le prohíban entrar al país vecino.

El 28 abril, Alejandra, la madre de Castillo Cuevas, le envió un mensaje a Gertz Manero, a casi un mes de haber salido de la cárcel por un delito que no cometió: “¿Qué pasa Alejandro? ¡Deja a México en paz! ¡Ya basta!”

En un clip de 33 segundos, denunció la existencia de una carpeta de investigación contra su hijo Alonso Castillo Cuevas.

“Yo me pregunto: ¿qué se está planeando? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa Alejandro? ¡Deja a México en paz! ¡Ya basta!”, señaló Alejandra Cuevas (69 años).

El 25 de abril, Alonso Castillo Cuevas denunció la existencia de una carpeta de investigación bajo el registro FED/FECOC/UE/UEIDAPLE_CDMX/0001544/2021 por presuntos delitos contra el ambiente, iniciada en la FGR, iniciada el 8 de octubre de 2021 y radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, cuyo titular es Alberto Ramos Ramos y que depende directamente del Fiscal de Control Competencial, Juan Ramos López.