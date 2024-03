Desaparición de poderes, la nueva batalla en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Mesa Directiva del Senado de la República turnó este miércoles a la Comisión de Gobernación dos solicitudes para que la Cámara Alta ejerza su facultad constitucional en materia de desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato.

La primera petición corrió a cargo del Grupo Parlamentario del PAN, quien desde la semana pasada había exigido la aplicación de esta figura ante lo que calificó como omisión de las autoridades guerrerenses frente al crimen organizado.

La segunda petición fue formulada por la senadora morenista Antares Vázquez Alatorre, ante lo que llamó “una crisis extrema de derechos humanos, de violencia y todo”.

Fue el corolario en una sesión en la que abundaron nuevamente los reclamos y descalificaciones entre las principales fuerzas políticas por el tema de la inseguridad.

Una jornada en la que el senador morenista Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora guerrerense Evelyn Salgado, advirtió que la solicitud panista derivaría en un embrollo en el que su partido podría aplicar su mayoría para seguirse de largo desapareciendo poderes en los estados.

“No nos den ideas”

En tribuna, Félix Salgado llamó a una reflexión a la bancada panista en torno a su petición para desaparecer poderes en Guerrero, y en ese contexto amagó que Morena podría hacer uso de su mayoría simple para declarar improcedente la solicitud.

“Nosotros somos la mayoría simple y ustedes lo saben, imagínense que nos metiéramos en esos vericuetos, ya a desaparecer poderes en los estados, y les puedo asegurar desde ahorita que no procede la desaparición de poderes en Guerrero, y ustedes saben por qué no, no hay elementos para ello. Entonces sería ocioso estar aquí haciendo un falso debate”, advirtió.

“Ahora, justamente si nos metemos en este embrollo no vamos a salir, y se los adelanto desde ahora, somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero y, ¿qué tal que procede lo de Guanajuato? No es amenaza, pero sí procede, o sea no sería lo coherente ni lo correcto que nos metiéramos en ese embrollo.

“¿Por qué? Porque somos la mayoría, y no nos den ideas porque entonces nos podríamos seguir de largo desapareciendo poderes en los estados. Imagínense ustedes y en pleno proceso electoral. Yo creo que no es conveniente, para nadie que esté acuerdo y que estemos en todos los sentidos completos”, aseveró Félix Salgado.

“Es una venganza”

Ana Lilia Rivera, de Morena, presidenta de la Mesa Directiva, informó entonces que se turnaría a la Comisión de Gobernación que preside la ex ministra Olga Sánchez Corder la petición de desaparición de poderes para Guerrero.

E inmediatamente después informó de la solicitud de Antares Vázquez para que el Senado conozca y determine que sea configurada la desaparición de poderes en el estado de Guanajuato y se realice la declaratoria de que debe nombrarse un gobernador provisional, la cual también se turnó a la misma comisión.

Sobre esta última, la senadora panista Alejandra Noemí Reynoso Sánchez alegó que carece de argumentos y sólo se trata de una venganza contra los adversarios políticos del partido mayoritario.

Repitió las palabras de Félix Salgado en el sentido de “somos mayoría y si queremos, lo de Guanajuato puede proceder” y la consideró una amenaza.

“Para eso quieren ser mayoría, para desaparecer poderes solamente porque son mayoría y no porque tengan los argumentos”, reclamó.

“Esta solicitud que hace la Senadora de Morena para desaparecer los poderes en Guanajuato me parece que es una señal simplemente de venganza como le gusta a Morena”, señaló Reynoso.

“La gobernadora está fugada”

En el curso del debate, la senadora panista Kenia López Rabadán señaló la “amenaza” de Morena de desaparecer los Poderes en los estados de la oposición.

“O sea, no están pensando en los mexicanos, no están pensando en la seguridad, no están pensando en la familia de los descuartizados, no están pensando en las mujeres que con sus propias manos están buscando a sus hijos, no están pensando en México, aquí de manera cínica han dicho, amenazado que tienen los votos suficientes para lastimar a la oposición, pero no para proteger a los mexicanos.

“La gobernadora de Guerrero está fugada, no hay justicia en Guerrero, no hay posibilidades reales de que los guerrerenses puedan tener un presente y un futuro seguro”, aseveró.

En una intervención posterior, Félix Salgado respondió al señalamiento de Kenia López contra Evelyn Salgado: “¿Dónde queda la palabra sororidad? Que es una relación de afecto amistoso entre mujer y mujer, pero que además se apoyan y se impulsan para llegar al empoderamiento de la mujer, por qué una mujer quiere destruir a otra mujer con falacias, con mentiras, con chismes. No se vale, eso degrada a las personas, degrada la política y degrada este Senado”.