"A morir a los desiertos", documental que rescata el canto cardenche

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- La cineasta española Marta Ferrer buscó a los últimos intérpretes del canto cardenche, un género musical a capella y folclórico, en el semidesierto de la Región Lagunera de México, y logró un documental con el título de una de las melodías, A morir a los desiertos.

La Comarca Lagunera es un espacio geográfico situado entre los estados de Coahuila y Durango, y Ferrer muestra este canto “melancólico, de amor, desprecio, lamento y tragedia, una tradición nacida de los peones de las haciendas algodoneras y mineras, y que hoy está en vías de desaparecer”.

En entrevista por zoom desde Barcelona, España, la cineasta cuenta que un amigo le mostró un video de YouTube de los cardencheros y le gustó mucho, por lo que pensó en crear una película:

“Fue un motivo emocional crear el documental. El canto cardenche me conmovió mucho y me conectó. Entonces, el filme nació de una forma muy visceral. No deseaba grabar este canto, sino filmarlo y transmitirlo. Ahorré para ir a Torreón”.

Ferrer, directora y guionista, estudió dirección de fotografía en la Escuela de Cine y Audiovisuales de Catalunya (ESCAC). En 2006 recibió una beca para estudiar cine documental en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de la Ciudad de México.

En 2010 estrenó su primera cinta El varal, ganador del premio a Mejor Largometraje Documental en el Festival Internacional de Cine de Morelia y se exhibió en otros festivales internacionales, de Sarajevo, DocsMX, Málaga, Ambulante, Marfici y Lincoln Center. Luego estudió el máter de documental creativo en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Igual estuvo al frente de Bálsam, una serie documental que se estrenó el año pasado en Televisión de Catalunya, que visibiliza diferentes colectivos sociales y culturales a través de su música.

A morir a los desiertos se exhibió por primera vez en 2017 en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, donde obtuvo el Premio Art Kingdom, y en Cinélatino Toulousse del 2018, en el que ganó el Premio a Mejor Documental.

Los productores del filme son Nicolás Celis, Sebastián Celis, Alejandro Durán y la misma Ferrer. Y esta historia cinematográfica se puede apreciar en los cines de México.

Ferrer rememora:

“En México, A morir a los desiertos ha tenido un buen recorrido. La verdad es que estoy muy contenta,. Se ha proyectado en varios festivales, algunos circuitos culturales y universidades ,que también ha sido muy interesante y muy enriquecedor. Y lo acabamos de proyectar aquí en Barcelona. Sigue mostrándose”.

La canción en la cual está basada el título de la película dice:

Ya me voy

a morir a los desiertos…

Me voy dirigido

A esa estrella marinera.

Solo en pensar que

ando lejos de mi tierra…

Nomás que me acuerdo,

me dan ganas de llorar.

Pero a mí no me divierten los cigarros

de la dalia.

Pero a mí no me

consuelan esas copas de

aguardiente…

Solo en pensar que dejé

un amor pendiente…

Nomás que me acuerdo,

Me dan ganas de llorar.

Precisa la realizadora:

“Antes el documental se llamaba A las dos de la mañana, igual que otra canción, otra de mis favoritas. Lo que sí tenía claro era que fuera el título de una de las melodías porque los títulos de las canciones cardenches siempre son la primera frase del primer verso. Son títulos muy sugerentes, muy poéticos, y al final escogimos A morir a los desiertos porque es de las más conocidas, igual me gusta mucho, y además sugiere varias cosas sobre el desierto y por otro lado de la muerte, lo cual es muy fuerte, pero al final la película habla un poco de eso, de la posible muerte de la tradición o de una una transformación”.

--¿Cómo fue mezclar la cultura del lugar y la forma en cómo viven, con el canto?

--Lo que me interesaba era explorar qué hay detrás del canto. No poner el canto como una voz en off. A mi lo que me interesaba era explorar todo y grabar el canto en su hábitat, porque el canto es tan desgarrador y tan nostálgico. Refleja el duro trabajo, lo que me fascinaba es lo que había detrás.

En A morir a los desiertos participan Los Cardencheros de Sapioriz, Fidel Elizalde, Genaro Chavarría, Higinio Chavarría, Guadalupe Salazar y Antonio Valles. Son amigos oriundos del ejido de Sapioriz, Durango. No solo se presentaron en México también en Nueva York, Washington y París. Genaro Chavarría se retiró del canto en 2006, quien falleció en junio del 2020. Y en 2019 Ofelia Elizalde García se unió a la agrupación.

Ofrecen cursos y se aliaron con la Universidad La Salle para construir el Recinto del Canto Cardenche en Sapioriz. Su disco Un amor pendiente (2015) está disponible en plataformas de streaming, como Spotify y Bandcamp.

También intervienen Los Cardencheros de la Flor de Jimulco: Heriberto Aguilera, Refugio Agüero, Lino Beltrán, Mariana García, Otila García, Miguel Orona Ríos y Marco Antonio Soto.

