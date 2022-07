YouTube cancela los canales de YosStop y su marido, Gerardo González

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “No nos dieron oportunidad de descargar el contenido”, aseguró la youtuber YosStop, tras denunciar que YouTube dio de baja sus canales, así como el canal de su esposo, Gerardo González Bañales.

La tarde del 11 de julio, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, informó por medio de Instagram que la plataforma YouTube cerró su canal individual, así como los que tenía con su pareja, Gerardo González Bañales, e indicó que desconocían los motivos del retiro de sus cuentas.

La creadora de contenido de 31 años, que tiene poco más de 7 millones de seguidores, informó que ni siquiera les dieron oportunidad de descargar el contenido que habían subido a las redes.

“Me siguen preguntando si yo quité mis canales. No, yo no fui, YouTube de repente los borró sin justificación y sin ninguna razón y también el de Gerardo, y no sabemos por qué; aún no hemos recibido respuesta, esperemos que esta semana nos digan algo”, señaló.

Posteriormente compartió una captura de pantalla donde cuestiona a YouTube sobre la posible infracción de lineamientos.

“He estado preguntando, pero nadie entiende que está sucediendo”, apuntó.

Por su parte, Gerardo González Bañales recurrió a Instagram para informar a sus más de 190 mil seguidores que la plataforma cuenta con las identificaciones oficiales de ambos, por lo que sus canales están verificados.

“Esa cuenta que yo hice está verificada, ellos tienen mi credencial de elector, saben que soy yo. Entonces, eso significa que esa justificación no es válida, entonces, chequen si esa información es real porque no puede ser eso”, resaltó.

YosStop pasó poco más de cinco meses en el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla por el delito de distribución y posesión de pornografía infantil, que fue reclasificado a uno de discriminación, esto luego de haber difundido en su canal de YouTube el video titulado “Patética Generación”, donde se burló de una joven que sufrió abuso sexual.

Mientras estaba en la cárcel, YouTube dio de baja temporalmente sus cuentas, pero en ese momento no la canceló por completo como ahora, por lo cual, estas acciones la tomaron por sorpresa a la pareja.

“O sea, lo único que se me viene a la mente es que sea porque tuve un tema legal, pero eso ya pasó hace un montón, hoy está bien, y lo único diferente es que estoy casada, embarazada, de verdad no entiendo qué es lo que está pasando, a mí mis canales no me importan, ya que se pierdan, pero me saca de onda por Gerardo (su marido) porque se quedó todo consternado y sin saber qué”, subrayó.