"El pronóstico no tiene palabra": Ana Guevara tras su regreso de Tokio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, regresó esta tarde de Tokio y respondió a las críticas con una frase que niega sus propias palabras: “el pronóstico no tiene palabra”.

La declaración se contrapone a la certeza con la que se fue de México, pues le aseguró al presidente Andrés Manuel López Obrador que a la delegación mexicana "le va a ir muy bien" y desde 2019 comenzó a prometer 10 preseas olímpicas.

Guevara responsabilizó a los deportistas mexicanos por no haber cumplido con el pronóstico.

"El desempeño de la delegación mexicana en la medalla deja bastante buen sabor de boca. Sobre los metales, pues yo no competí, no puedo garantizar metales dentro del escenario deportivo. Pero fueron muchos cuartos lugares que, de haber sido medallas, hubiéramos rebasado los 10 metales, pero el pronóstico no tiene palabra”, se excusó.

Luego, la exvelocista defendió el esfuerzo de cada uno de los competidores y dijo que el resultado es “positivo”.

“Sí hubo resultados, el pronóstico de las 10 medallas fue lo que no se concretó, pero resultados los hubo. Los chicos participaron en los Juegos Olímpicos y el resultado es positivo”, dijo.

Ana Guevara explicó que ella y su equipo de trabajo realizaron un análisis previo de cada una de las disciplinas en donde se podría obtener medalla, por ello se animó a declarar que se conseguiría un número de galardones.