Los demonios de Oscar de la Hoya; drogas, alcohol y mentiras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Oscar de la Hoya siente que arriba del ring encontró la paz luego de pelear y vencer a sus propios demonios, el alcohol, las drogas, las mentiras y el trauma de la violación de la que fue víctima cuando tenía 13 años a manos de una mujer adulta.

El “Golden Boy" habló con Dylan Hernández del diario Los Angeles Times, en días previos a su regreso al cuadrilátero el próximo 11 de septiembre en una pelea contra Vitor Belfort.

A sus 48 años, inspirado por el regreso de Mike Tyson, volvería subir al encordado libre de sus propios tormentos, no sin antes haber encontrado la verdad con la ayuda de chamanes que finalmente le ha dado una armonía en su mente.

“Tengo paz conmigo mismo, eso es lo que me ha dado el fuego para seguir”, dijo De La Hoya a un grupo de periodistas en su oficina de Golden Boy Building en Los Ángeles.

“Todo lo que me ha pasado, ha pasado por alguna razón. La vida ha sido dura, siempre me he arrastrado a mí mismo seis pies bajo tierra. He estado ahí, casi he estado ahí.