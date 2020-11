Poner en primera plana estadísticas sobre muertos de covid-19 no ayuda demasiado: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell reflexionó sobre el atractivo que será publicar en algunos medios de comunicación que este jueves se rebasó la cifra de los 100 mil muertos por covid-19 en el país.

“La reflexión está ahí. La cifra redonda, cuando llegamos a 50 mil, a 60 mil, a 100 mil pareciera ser como un atractivo de publicidad de un hecho tan dramático. La epidemia es terrible en sí misma, no hay que agregarle dramatismo”, pidió en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

Personalmente, consideró lo anterior como poco respetuoso para las personas que han perdido la vida y para sus familias.

“Entonces, efectivamente, poner en primeras planas estadísticas pues me parece que no ayuda demasiado. ¡Qué bueno que lo pongan! ¡Libertad de prensa! Pero ojalá que su propósito fuera ayudar a la población y no convertir la noticia en un tema ya sea de ventas o un mecanismo de confrontación política, no solo con el gobierno sino con la sociedad en su conjunto al tener estas expresiones marginales aun cuando sean ampliamente divulgadas”, añadió.

Confió en que los medios de comunicación: la prensa escrita, la radio y la televisión, los medios digitales, replicaran y expandieran la transparencia con la que ha informado el gobierno, como dijo que comentó en la Semana de la Transparencia realizada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai), donde el tema para este año fue Salud Pública y Transparencia.

“El propósito de explicar aquí los distintos temas no es cumplir un requisito. Nadie obliga al gobierno dar una conferencia de prensa todos los días, pero la consideramos indispensable, no solo por razones éticas, porque hay una convicción de decir las cosas abierta y verazmente”, indicó.

“Después de que hice este comentario en el foro de transparencia algunos se quejaban de que les estaba dando instrucciones: ‘López-Gatell le da instrucciones a la prensa de lo que debe publicar’. No, por favor. No se ofendan.

“Publiquen lo que gusten, qué bueno, qué bueno que haya diversidad de opiniones, pero sí notamos que hay algunos medios, sobre todo en prensa escrita, en radio y televisión, que persistentemente desde que inició la epidemia están enfocados en la perspectiva alarmista. Alarmar, comunicar algo terrible”, destacó.