Jalisco: al menos 16 personas han muerto en asilos por covid-19

GUADALAJARA, Jal. (apro).- En dos diferentes asilos de ancianos suman 16 muertos y 65 contagiados por covid-19, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) pide a la Secretaría de Salud local controlar el brote, y a la de Asistencia Social apoyarlos.

El patronato del asilo de ancianos Residencia San José informó en un comunicado que desde el 24 de diciembre se detectaron los contagios, y que han muerto por coronavirus 13 personas, incluyendo una monja de la congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados A.R.

Además, que en este momento, se atienden a 46 personas infectadas, seis de ellas requieren oxígeno. En el sitio asisten regularmente a 80 ancianos, pero 15 se fueron con sus familiares de forma temporal, por lo que actualmente residen 65 en las instalaciones.

A la vez, reportó que 13 empleados se contagiaron de covid-19, así como cinco religiosas.

Por su parte, el asilo Pro Dignidad Humana A.C. Juan Pablo II presenta 19 contagios de coronavirus y tres fallecidos. Una integrante de asociación civil Juntos contra el dolor a través de un video informó que en el asilo Juan Pablo II, la mayoría de las enfermeras están incapacitadas, solo hay una por turno.

“Tenemos gente grave, no se pueden trasladar, no hay lugar (en los hospitales), no hay nada. Todos nuestros pasantes están sobre trabajados (sic) para solventar el apoyo (…) la verdad es un caos”, mencionó.

La CEDHJ considera que ante estos casos, la “misma situación puede estar ocurriendo en los diversos asilos públicos y privados del estado, por lo que se solicita al secretario de Salud Jalisco que se intensifiquen las medidas de mitigación y control del brote pandémico en el interior de los asilos, en las que se incluya dotar de los insumos y medicamentos necesarios para ello”.

También pidió garantizar a los residentes de asilos de ancianos atención médica de calidad, y al secretario del Sistema de Asistencia Social, José Miguel Santos Zepeda tener acercamiento con ellos para conocerse sus necesidades y apoyarlos.