México podría interponer represalias ante estímulo automotriz de EU: Clouthier

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, declaró que México iniciaría un panel de resolución de controversia bajo el T-MEC y la Organización Mundial del Comercio (OMC), e incluso impondría represalias, si el Senado de Estados Unidos aprueba la iniciativa por la cual se darán incentivos a la producción de autos eléctricos en su país.

En conferencia dijo que se tomarían estas medidas porque la acción que pueden tomar en Estados Unidos es violatoria y contraria a los compromisos multilaterales y bilaterales.

Consideró que la propuesta que se discute en el Senado estadunidense no sólo va contra acuerdos y tratados, sino que también impulsará la migración a Estados Unidos.

Advirtió que, en caso de que la propuesta se apruebe, considerando instrumentos de créditos fiscales por parte de Estados Unidos, “México recurrirá a instrumentos legales a su disposición para hacer valer nuestros derechos”.

Según esta iniciativa, de ser aprobada, se darían incentivos a quienes fabriquen en Estados Unidos autos eléctricos, con baterías y celdas hechas en ese país, que operen con trabajadores sindicalizados, con 50% de contenido doméstico.

Todo ello son condiciones que están prohibidas ante la Organización Mundial del Comercio, y van contra el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Esta propuesta es discriminatoria o sería discriminatoria de las exportaciones mexicanas de vehículos eléctricos y las pondría en desventaja ante los vehículos producidos en Estados Unidos. Un tema que de entrada contraviene el propósito mismo del T-MEC”, dijo en conferencia la secretaria de Economía.

Sostuvo que dicha iniciativa va contra la competitividad de la región e “incrementa de manera exorbitante” la migración porque los trabajadores buscarán la posibilidad de tener mejores horizontes en Estados Unidos.

Tatiana Clouthier señaló que buscará hablar con los senadores estadunidenses antes de que el 13 de diciembre discutan la iniciativa, con el fin de exponerles que la propuesta es violatoria de los compromisos firmados ante la OMC y el T-MEC.

“No se vale, no se vale, que estemos jugando a que somos socios, cuando me conviene, y cuando no, la aplico por la vía obscura, porque estamos hablando que la medida entraría en vigor en 2027”, advirtió.