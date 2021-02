Anaya pide al Congreso no aprobar reforma eléctrica de AMLO; sería retroceder décadas, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El excandidato presidencial Ricardo Anaya llamó al Congreso a no aprobar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica, que revierte parte de la reforma energética de Enrique Peña Nieto que el panista aprobó a cambio presuntamente de recibir casi siete millones de pesos.

Como parte de su campaña por la candidatura presidencial en 2024, que incluye recorrer mil municipios del país, Anaya difundió desde temprano de este lunes un video desde la refinería de Tula, Hidalgo, en el que detrás de la iniciativa de López Obrador intenta de deshacerse del combustóleo que generan las refinerías de Pemex, que es altamente contaminante.

“La razón es muy grave y no quieren que la sepas”, expone Anaya, quien acusa que “el gobierno tiene tanto combustóleo que ya no sabe qué hacer con él. Ya no tienen dónde almacenarlo y venderlo no es buen negocio como hace años, porque cada vez más países prohíben quemarlo, justo porque contamina muchísimo”.