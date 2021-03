"La Reinota" tacha de machistas a propietarios de Piñatería Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “La Reinota”, la joven que en la marcha del pasado 8 de marzo regresó un cartucho de gas que policías detrás de las vallas de Palacio Nacional aventaron para dispersar a las manifestantes, se deslindó de la Piñatería Ramírez, que creó una piñata con su imagen, y los acusó de machistas.

En su cuenta de Twitter @LilaCizas, “La Reinota” aseguró que no compartiría la imagen y pidió que no la etiqueten, aunque ahora tiene más de 70 mil seguidores en Twitter.

En otro mensaje, redactó: “Mood: Reaprendiendo. ¡Muchas gracias por el tiempo invertido en la piñata! Sin embargo, desconocía que habían hecho una piñata de Luis a manera de festejar el tema del mezcal y es un tema muy delicado que lastima a muchas personas. #nolonormalice”s.

Lo anterior, porque en diversas publicaciones atribuidas a la Piñatería Ramírez se han hecho comentarios burlándose de las feministas, llamándolas “femizasis”, e incluso por fomentan la idea de que las mujeres se emborrachan porque quieren ser violadas”.



“Estos pen3jos el año pasado culpaban a las víctimas, hacían comentarios misóginos, se reían y las llamaban femin4zis y ahora ponen ‘PArA k vEaN k C les KierE’ Neta, váyanse a la v3rg4”, escribió @domhc.

Y más: “¡¡¡No mames, pero en Facebook bien que andaban poniendo que las violaban a las que andaban peda y compartiendo foto de Luisito!!! Pero les encanta colgarse del movimiento.”

Y también se deslindó de quién quiso relacionarla con el Partido del Trabajo (PT).

Holis! Creo que esto es importante??Confirmo que no tengo relación con tal partido ni estoy en búsqueda de crear alguna relación con nadie

Salu2!



¿Quién es "La Reinota"?

En un clip de 26 segundos que se hizo viral el 8 de marzo se ve cómo detrás de las vallas que protegen Palacio Nacional sale volando el cartucho humeante, mientras las personas se dispersan para esquivarlo. “Es humo!, grita alguien. Pero, de la nada, una mujer corre a recoger el artefacto y lo regresa hacia donde están los policías.

Las mujeres sueltan: “¡Eso hermana! ¡Eso hermana!”, y entre gritos celebran con los brazos en alto la acción de la mujer, a quien apodaron “La Reinota”.

Y así como “La Reinota” recibió múltiples mensajes en sus redes sociales, el 9 de marzo ella escribió en su cuenta de Twitter:

“¡Hermanas! Qué diver ha sido el día de hoy. Hice paro y traté de no interactuar, pero de verdad mi corazón se llena con todos los comentarios que he visto. Mi prometido estaba muy tenso por los comentarios gordofóbicos y el hate a mi condición física pero la verdad Me Valen”. Y compartió la imagen de un meme de un chico acostado en su cama, pensando: “Yo después de ver que mi video regresando un gas pimienta se viralizara. Jajaja si me rifé.”

