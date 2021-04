AMLO recibe vacuna de AstraZeneca en la mañanera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de varios cambios sobre la forma en que se inmunizaría contar el covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo como lo anunció la primera vez, en vivo, en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, para dar el ejemplo a los adultos mayores que aún se muestran renuentes.

“No duele, y además nos ayuda mucho, nos protege a todos y hago de nuevo un llamado a los adultos mayores que todavía no se vacunan a que lo hagan estando aquí se va a dar a conocer que yo me vacuno que no va a pasar nada, que todos estamos cuidándonos pendientes, es importante la vacuna, sí protege", dijo tras recibir el antígeno de AstraZeneca.