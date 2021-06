Jefe de campaña, presunto asesino de candidato de MC a una alcaldía en Veracruz: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el excandidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, Veracruz, postulado por Movimiento Ciudadano (MC), René Tovar Tovar habría sido asesinado previo a la jornada electoral por su jefe de campaña.

“De acuerdo con las investigaciones, uno de los posibles involucrados era su jefe de campaña para sustituirlo y ganar”, expresó el mandatario en la conferencia mañanera.

Por ello, insistió en su llamado a “purificar la vida pública” para evitar “estos horrores”.

En el caso del homicidio del exaspirante a la alcaldía del municipio de Cazones, dijo

“Todo se va aclarando y también la autoridad juega un papel importante porque si nosotros no hacemos nuestro trabajo y no nos importara, y encubrimos, y protegemos o actuamos dando malos ejemplos, el gobierno sería de nuevo un mercado o tianguis. La red principal del mercantilismo y la inmoralidad, no saldríamos adelante nunca”.