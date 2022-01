Discusión sobre reforma eléctrica evidenciará si legisladores están con CFE o con Iberdrola: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el tema de la discusión de la reforma Eléctrica en el Congreso de la Unión, ayudará a la definición política de los legisladores en el país.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que, frente a este tema, va a quedar muy definida la postura de los políticos y eso es mejor a la simulación de “la política robalera”, porque sólo el robalo es el pez que nada en dos tipos de agua, salada y dulce, explicó.

“Aquí es definirnos, nada de medias tintas, nada de estar engañando de que ‘estamos a favor del pueblo y estamos en contra de la corrupción’, y ‘la ley es la ley’, y ‘el Estado de derecho’, y ‘no nos va a temblar la mano’; ya esa demagogia ya no sirve, y no porque lo diga yo, sino porque la gente ya no les cree. Yo celebro que se definan, eso es mejor”, dijo el mandatario.