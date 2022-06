AMLO acusa a opositores de "exagerar la nota" sobre los problemas en el AICM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los problemas reportados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM) son causados “por quienes” están en contra de que la Marina asuma el control de la aduana para impedir el contrabando y tráfico de drogas, así como los inconformes con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Desde luego, el telón de fondo es la inconformidad de quienes no aceptan el que se haya hecho el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, les molestó muchísimo y se esmeran, tanto en bloquear como en exagerar la nota. El aeropuerto de la Ciudad de México ha estado saturado en otras ocasiones y no tiene o no ha tenido la misma difusión que ahora”, dijo y agregó:

“A esto hay que agregar el que se están dando cambios al interior del aeropuerto de la Ciudad de México; llegó la Secretaría de Marina. Había contrabando, había introducción de droga, y esto seguramente no les pareció a los que tenían control de estas actividades”, señaló el mandatario en la conferencia mañanera.

Incluso, acusó a los directivos de líneas aéreas de no ayudar para resolver el problema de saturación en el AICM, argumentando que para justificar la construcción del fallido proyecto aéreo en el lago de Texcoco prácticamente paralizaron el aeropuerto de Toluca.

“Entonces, sí hay un exceso de tráfico aéreo, que se está controlando y hay alguna resistencia de líneas a trasladarse al aeropuerto ‘Felipe Ángeles’. También quiero aclarar que a nadie se le ha obligado a que se trasladen, porque esto es otra cosa también que manejan, que lo que está sucediendo tiene que ver con el que se obligue a ocupar el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’”, explicó AMLO.

Por ello, sostuvo que el AIFA es ya un aeropuerto funcional y será “el mejor” aeropuerto de México dentro de poco y destacó que están en ese proceso de transición.

También, explicó que el hecho de que la Marina se hiciera cargo de la aduana del AICM es para garantizar la seguridad de los pasajeros y tener mayor vigilancia en la terminal aérea.

“Eso es lo que no les gusta a los que han manejado durante mucho tiempo el aeropuerto y también las líneas. Ha habido históricamente una especie de mezcolanza porque el que no era funcionario público, era gerente o trabajaba en una empresa en una aerolínea”, sentenció el mandatario.