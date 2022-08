Así le respondió Mario Di Costanzo a AMLO por un artículo de “¡hace más de 15 años!”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mario Di Costanzo, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, señaló que Luis Videgaray no fue su maestro sino su jefe laboral y consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo tiene más presente que a su actual secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O.

A través de Twitter, el exlegislador federal del PT y miembro del “gabinete legítimo” de AMLO en 2006, respondió a las críticas lanzadas por el titular del Ejecutivo en la conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, quien lo criticó por aceptar un empleo durante el gobierno anterior y lo llamó racista y clasista por un texto publicado en 2007 en el periódico La Jornada.

Al respecto, Di Constanzo expresó: “Gracias al Presidente por dedicarme mucho tiempo en la mañanera. Mi convicción para servir a la gente no ha cambiado; pero sí para servirlo a él y a sus caprichos”, dijo.

“Nuevamente en la mañanera el Presidente refiere un artículo que escribí hace más de 15 años! Y que titule con un “refrán”. Me sigue teniendo presente y me lee! Ojalá y me lea y me haga caso en otros temas”, comentó en referencia a la frase “no tiene la cual el indio, sino el que lo hace compadre”.

Nuevamente en la mañanera el Presidente refiere un artículo que escribí hace más de 15 años ! Y que titule con un “refrán”. Me sigue teniendo presente y me lee ! Ojalá y me lea y me haga caso en otros temas . — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) August 8, 2022

Luego, aclaró que el exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, no fue su maestro sino su jefe y lo invitó a trabajar a la Condusef en el gobierno de Peña Nieto y aseguró que la administración de AMLO está destruyendo a la Comisión.

“Lo que sí me llama la atención es que se ve que el Presidente, lee más a su ex secretario de hacienda del gobierno legítimo, que a su Secretario de Hacienda actual ! @R_Ramirez_O@hacienda_mx@GobiernoMX@lopezobrador_", se burló Di Constanzo.