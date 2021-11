Pemex comienza a distribuir Gas Bienestar en la alcaldía Tláhuac

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) inició la distribución de cilindros de Gas Bienestar en la alcaldía Tláhuac, que se suma a la operación en Iztapalapa y Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

El director de Gas de Bienestar, Gustavo Álvarez, informó que los distribuidores autorizados recorrerán 11 rutas con una carga de 770 cilindros, de los cuales 660 son de 20 kilogramos y 110 de 30. Estos, dijo, “son seguros, rinden más --gracias a su composición--, cuentan con la cantidad exacta de gas y se venden en el precio justo a la población capitalina”.

En conferencia con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el funcionario federal agregó que en las tres demarcaciones se colocan diariamente en promedio 4 mil 700 cilindros, lo que representa entre 110 y 112 mil tanques durante el mes.

Aseguró que 50% de los cilindros que recogen de los usuarios son inservibles o tienen fugas, lo que representa un “riesgo latente” para la población. Esos tanques –detalló-- son chatarrizados, mientras que los que ofrecen a la venta son nuevos o rehabilitados, pero “100% seguros”, pues pasan por pruebas hidrostáticas.

Gustavo Álvarez defendió que ese producto se oferta al precio justo que está referenciado al precio internacional, por debajo del precio máximo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de los que establecen los otros gaseros.

Y de paso denunció: “Hemos encontrado que algunos gaseros mañosamente anotan otro precio más bajo que el de nosotros, pero lógicamente pues es producto no de la calidad o simplemente están entregando cilindros que no contienen ni los 20 kilos ni los 30 kilos, y, sí, así podrían darlo a mitad de precio, lógicamente, con un producto que no funciona o que va a durar menos a las familias”.

En el anuncio, Sheinbaum Pardo destacó que, con la operación de Gas Bienestar en estas tres demarcaciones, unas 110 mil familias ya se benefician del servicio. Luego dirigió un enlace a la colonia Selene Segunda Sección, en Tláhuac, donde el secretario de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), Carlos Ulloa, entrevistó a los vecinos formados para comprar un cilindro de la empresa y que repitieron varias veces la frase: “¡Gracias al presidente!”.