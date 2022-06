Fiesta de colores en la CDMX con la 44 Marcha del Orgullo LGBT+; Sheinbaum escucha demandas (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).—Con el banderazo dado por la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, dio inicio la 44 Marcha del Orgullo LGBT+, la cual partió del Ángel de la Independencia al Zócalo.

La activista Natalia Lane destacó que aún continua la discriminación e invisibilidad de las mujeres diversas, al entregar el pliego petitorio a la jefa de gobierno.https://t.co/z3ZLdGaDUe pic.twitter.com/H5qbGFYV0u — Proceso (@proceso) June 25, 2022

La funcionaria fue abucheada por una parte de los integrantes de la comunidad, quienes protestaron por la tardanza de la inauguración del recorrido que dio inicio pasado el mediodía.

En su discurso, Sheinbaum presumió:

“Esta es una convocatoria de la sociedad civil. Nosotros solamente damos las condiciones y me comprometí a venir porque me pidieron que escuchara las demandas de las mujeres de la diversidad sexual. Esta es una marcha de la sociedad, no es del gobierno. Estamos muy orgullosos de la Marcha del Orgullo, es una ciudad de libertades y derechos”.

Por su parte, la activista Natalia Lane destacó que aún continua la discriminación e invisibilidad de las mujeres diversas.

Queremos que se garanticen nuestros derechos: de las mujeres lesbianas y trans, entre otras…. Pocas veces hemos sido visibilizadas. Hoy ocurre algo histórico. Aquí están las voces de las mujeres de la diversidad sexual”.

Paseo de la Reforma se llenó de los colores del arcoíris que se realzaron con el sol a plomo. En el aire los colores, la música, una fiesta de disfraces y un carnaval de carros alegóricos al ritmo de reguetón y otros sonidos bailables.

La marcha fue una fiesta de colores que van desde los típicos mexicanos, hasta tangas, vestidos bien ajustados al cuerpo, muslos y pechos que fueron descubiertos al sol, coronas que adornaron los rostros pintados, sonrientes y que también protestan contra los prejuicios y doble moral que aún persisten en la sociedad mexicana.

“Antes de burlarte, revisa el clóset de tu casa”, decía una pancarta sostenida por un miembro de la comunidad gay. Otra, “Por los cristianos que no salen del clóset por miedo al odio de sus familias”.

De ahí a lo social: “Anhelo un México sin homofobia”, “Por las asesinadas y desaparecidas de la comunidad LGBT+” “Luz por nuestros muertos”, “Alto a la VIHfobia”, “Todes son valides”

La combinación de la festividad con la protesta juntó a miles de personas, que según redes sociales, podría romper el Récord Guinnes, siendo una de las más grandes marchas a nivel mundial.

PLIEGO PETITORIO

Después de ser abucheada y de que le llovieron reclamos por llegar tarde a la inauguración de la marcha, Sheinbaum, recibió de parte de la activista de la Comunidad LGBTQ+, Natalia Lane, un pliego petitorio en donde exigen políticas públicas que atiendan a las mujeres de la diversidad sexual.

Paseo de la Reforma se llenó de los colores del arcoíris que se realzaron con el sol a plomo. En el aire los colores, la música, una fiesta de disfraces y un carnaval de carros alegóricos al ritmo de reguetón y otros sonidos bailables.https://t.co/5iSrRTRLHI pic.twitter.com/e8asfOTBRj — Proceso (@proceso) June 25, 2022

Entre las demandas se encuentran el acceso a una vivienda digna; salud integral; reconocimiento de nuestro trabajo en condiciones seguras; educación integral de la sexualidad sin prejuicios; acceso a la justicia; libre desarrollo de la personalidad; legislación sobre la adopción lesbomaternal; además piden orientar un presupuesto específico que atienda las necesidades de la población.

“Aún falta un largo camino para que los caminos de las mujeres LGBT estén libre de violencia, es fundamental que estas acciones institucionales se focalicen en temas importantes, una vivienda digna, el reconocimiento de nuestro trabajo y la educación integral de la educación sexual sin prejuicios”, sostuvo la activista.