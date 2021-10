AMLO pide tomar en cuenta a damnificados por huracán "Grace" ignorados

XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).– En Huayacocotla, en la huasteca veracruzana, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a sus propios funcionarios de la Secretaría del Bienestar a tomar en cuenta a los damnificados que se han quejado de que fueron olvidados en el censo de daños causados por el huracán “Grace”.

Luego de varias semanas de protestas y de bloqueos carreteros en el norte de Veracruz y de una exigencia de la senadora panista, Indira Rosales, el presidente López Obrador pidió a los Servidores de la Nación atender a los damnificados.

“Hay quienes dicen ‘no fui censado, no me tomaron en cuenta’, hay que atenderlos. Este método es muy apegado a la realidad y si no hubo afectaciones, si no fueron damnificados no se les puede apuntar, tenemos que actuar con honestidad, nada de mentiras, nada de chanchullos”, expuso.

Acompañado del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y de varios miembros de su gabinete, López Obrador pidió a los damnificados a “ser honestos” y a decir si ya fueron atendidos o si el apoyo no es requerido.

López Obrador, quien tendrá actividades hasta el próximo martes en territorio veracruzano, soslayó que los Servidores de la Nación tendrán que regresar a los lugares donde ya censaron para atender a los damnificados.

En la estadística federal, a 40 días del huracán “Grace” ya fueron entregados apoyos a 45 mil 318 hogares, y se le entregó a cada familia 35 mil pesos de manera directa.

López Obrador justificó los retrasos en la entrega de enseres, pues hay una escasez a nivel mundial.