Familiares de víctimas de Línea 12 interpondrán demanda civil en tribunales de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de al menos 14 víctimas, algunas fallecidas y otras heridas tras el colapso de una trabe metálica y un tren del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, interpondrán una demanda civil en tribunales de Estados Unidos contra las empresas Alstom Transportation, CAF USA, ICA, Carso Infraestructura y Construcción y Alstom México, para exigir el pago de una indemnización justa, medidas compensatorias y daños punitivos.



Se trata de las empresas que participaron en el diseño, construcción y mantenimiento de la “Línea Dorada” y que tienen representación corporativa en el vecino país del norte, explicaron integrantes de los despachos de abogados The Webster Law Firm y Carbino Legal, quienes representarán a las víctimas “de manera gratuita”.

Entre los familiares de las víctimas de la tragedia del pasado 3 de mayo que serán representados se encuentran los padres de Nancy Lezama, fallecida, y su hermana Tania, quien sigue hospitalizada, así como de Melitón Velasco López y de Sergio René Alvarado Hernández.



En conferencia de prensa en un hotel del centro de la capital, los abogados aclararon que la demanda de indemnización es independiente de la que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha ofrecido a las familias de víctimas mortales por parte del Seguro del Metro. Y subrayaron que su objetivo es que se juzgue a las empresas, no a funcionarios y exfuncionarios vinculados con la Línea 12.

Por ello, llamaron a los familiares de las demás víctimas de personas fallecidas y lesionadas a sumarse a la demanda, independientemente de si ya recibieron una indemnización del gobierno capitalino, pues la demanda es contra las empresas.



Juicio, con leyes de EU

Jason C. Webster, abogado y director del despacho The Webster Law Firm, informó que ingresarán la demanda civil en un tribunal en Nueva York, después de que la empresa certificadora DNV –contratada por el gobierno local-- y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presenten los primeros resultados de sus peritajes, hecho que se espera se realice en los próximos días.

Y advirtió que, conforme avancen las investigaciones, pueden incluir en el juicio a más empresas responsables.



El defensor argumentó que “buena parte” del diseño de la Línea 12 y de los vagones fueron construidos en Nueva York y que las empresas mencionadas tienen sucursales u oficinas ahí, por lo que buscarán que el juicio se quede en Estados Unidos y se juzgue con leyes de ese país, y con ello no sea entorpecido por autoridades mexicanas.

“Los vagones que se construyeron en Nueva York eran muy pesados para la Línea 12, es una de las razones del accidente... Si lo piensas desde un punto de vista de diseño, ¿por qué en menos de 10 años el soporte de un puente elevado colapsaría? No tiene sentido, hay puentes en Estados Unidos con más de 80 años de antigüedad que han perdurado”, añadió Webster.



Empresas favoritas de la 4T

Cristopher Estupiñan, abogado de Carbino Legal, dijo que con la representación gratuita de las víctimas buscan castigo a las empresas responsables de “ejercer presupuesto público de manera corrupta o irregular”. Y agregó que en México “nunca” se ha anunciado una acción como ésta.

“Lamentablemente tenemos que buscar justicia en otros tribunales en donde el influyentismo no va a decidir, en donde los jueces sí actúan con efectos disuasivos para que hechos como los de la Línea 12 no se vuelvan a repetir”. Acusó que el desplome de la trabe y el tren es consecuencia de la “ambición desmedida” de empresarios que no ejecutan sus obras bajo las normas, parámetros de calidad y requerimientos necesarios.



Luego recordó que las empresas que construyeron la Línea 12 del Metro “han sido las favoritas de los gobiernos mexicanos de las últimas décadas para construir todos sus mega proyectos, incluyendo las grandes obras actuales como el Tren Maya y las refinerías, situación que complica aún más el acceso a la justicia en este país para las víctimas”.

Añadió: “Las empresas que demandaremos han bebido las mieles del presupuesto federal y nunca se han hecho responsables de las graves fallas y errores que han cometido. Los errores que cometieron en la Línea 12 son inexcusables y nosotros buscaremos que esta vez sí se hagan responsables”.

Luis Guerrero, otro abogado de The Webster Law Firm, detalló que la anunciada es una demanda civil, pues las leyes de Estados Unidos no pueden juzgar a las autoridades mexicanas.

“La corrupción de las autoridades mexicanas no es el interés de esta demanda, es contra las empresas que tienen base en Estados Unidos, porque las decisiones que tomaron y los hechos que realizaron fueron bajo criterios de aquel país y como tal pueden ser juzgadas con sus leyes. Si hay funcionarios mexicanos con responsabilidad de lo ocurrido, son las autoridades mexicanas quienes tiene que castigarlos”, explicó.

El despacho The Webster Law Firm ha representado a víctimas de casos similares al de la Línea 12 en otros países, como el desplome de la aeronave Bombardier Challenger en Coahuila, en 2019, que provocó la muerte de integrantes de dos familias; el descarrilamiento y explosión de 73 vagones de un tren que transportaba petróleo en Canadá y destruyó 30 casas en 2013, y el desplome del avión comercial de Indonesia con 62 pasajeros, que cayó al mar frente a Yakarta en 2018.