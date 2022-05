AMLO asegura que criticar contratación de médicos cubanos es irracional, egoísta y retrógrada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la postura de organizaciones de médicos mexicanos que están en contra de otorgar becas para la especialización de estudiantes de medicina y la contratación de especialistas cubanos para brindar sus servicios en regiones apartadas y marginadas de México

“Es mucha irracionalidad, es mucho egoísmo, una actitud muy retrógrada de estos médicos inconformes”, expresó el presidente, quien dijo que hay 50 mil vacantes para médicos especialistas que tengan disposición para trabajar en poblaciones rurales de lunes a domingo y las 24 horas.

Incluso, recordó a los médicos inconformes que en México, simplemente no existen profesionales de la salud especializados porque el sistema de corrupción que ellos “defendieron”, dejó de invertir en la educación pública y querían privatizarlo todo.

“A esos mismos médicos conservadores y sus patrocinadores, los dueños de laboratorios y grandes clínicas privadas, a esos mismos no les gusta la gratuidad en la salud por que ellos consideran que la salud es un privilegio, que pueda ser atendido el que tiene dinero para pagar un hospital, para pagar medicinas, estudios clínicos y no, la salud es un derecho”

En la conferencia mañanera, el mandatario acusó a los médicos opositores a su gobierno, de negarse a la profesionalización de los estudiantes de medicina en México y estar en contra de forma “irracional” a la ayuda de Cuba para cubrir la demanda de especialistas en zonas marginadas.

“Están las convocatorias abiertas, nos faltan médicos especialistas, las vacantes deben ser 50 mil y no quieren acudir a comunidades alejadas por la formación que recibieron”, sostuvo.

El presidente López Obrador aseguró que existen recursos económicos para contratar médicos generales y especialistas pero en los hechos, no hay personal suficiente para cubrir las plazas del plan nacional de Salud que pretende garantizar el derecho a la salud de la población que no tiene seguridad social.

“El plan que tenemos es que no falten médicos generales, ni los especialistas, pero no solo que haya médicos de lunes a viernes, sino sábado y domingo porque la gente también se enferma en fines de semana y que no sea nada más un turno o dos, sino las 24 horas: El compromiso que tenemos es hacer valer el derecho del pueblo a la salud, ese es el desafío y no tenemos problemas de presupuesto porque como no hay corrupción nos alcanza”, refirió.

Enseguida, insistió en destacar el déficit de médicos generales y especialistas en México como consecuencia de “la política corrupta” que se impuso durante 36 años en México.

“¿Cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos y lo primero es convocar a todos los médicos de México pero lo tenemos analizado y no hay, no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales de zonas más pobres y apartadas, no hay pediatras”, dijo.

“Estamos contratando a todos los médicos pero como ya sabemos que no vamos a tener para cubrir toda la red de centros de salud, unidades médicas rurales y hospitales por eso ya estamos haciendo este convenio con el gobierno de Cuba de traer a 500 médicos”, sentenció.