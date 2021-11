García Vilchis denuncia campaña mediática contra la reforma eléctrica... y comete nuevo traspié

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La sección de “Quién es quién en las mentiras de la semana” calificó como “noticias falsas” tres notas relacionadas con el tema de la Central Nuclear de Laguna Verde, Veracruz, así como la termoeléctrica de Petacalco en Guerrero y la advertencia que hicieron un congresista estadunidense al secretario de Estado Antony Blinken y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acerca de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, la encargada de la sección que se presenta los miércoles en la conferencia mañanera, Ana Elizabeth García Vilchis, advirtió que en casi todos los medios de comunicación se ha publicado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) apuesta por el carbón y el combustóleo para producir electricidad.

“Eso también es falso, la CFE tiene apenas tres plantas carboeléctricas y no va a construir más; en cambio, Estados Unidos tiene 292”, dijo y agregó:

"En 2021 la CFE produjo el 56 por ciento de la energía limpia que se conectó a la red eléctrica por participante considerando a los hidroeléctricas”, aseguró.

Incluso, mencionó que la CFE construye el mayor parque fotovoltaico en Puerto Peñasco, Sonora, de mil megawatts y un proyecto de geotermia de 25 megawatts, y se propone ampliar la capacidad de las hidroeléctricas en 264 megawatts.

“La reforma eléctrica está comprometida con la transición energética, las energías limpias y renovables”, expresó García Vilchis.

Por ello consideró que se trata de una campaña mediática contra la iniciativa del Ejecutivo federal.

Como ejemplo citó una nota del periódico El País, publicada el pasado viernes 5, bajo el título “Alerta roja en la Central Nuclear de Laguna Verde por un apagón”, en la que se asegura que la planta sufrió una paralización temporal desde el 30 de octubre por una falla en el reactor que la habría dejado sin electricidad.

“Toda esa información es falsa. Al respecto, la Comisión Federal de Electricidad desmintió a El País y señaló que la Central Nuclear de Laguna Verde opera de manera segura y confiable”, señaló García Vilchis.

Dijo que la CFE explicó que los documentos citados por el diario son de acceso abierto a todos los trabajadores y que no hay pruebas técnicas que avalen lo publicado.

“Con amarillismo se usaron registros internos de la central, pero distorsionaron para hacerlo alarmista. Todo ello, según la CFE, resulta hasta sospechoso, porque el diario español cita fuentes anónimas en una nota que puede provocar alarma entre la población”, indicó la funcionaria federal.

Petacalco

Luego, mencionó una nota del diario Reforma donde se afirmó que la central carboeléctrica de Petacalco, en Guerrero, dejará de operar debido a supuestos daños de sus equipos por usar combustóleo y la presunta cancelación de contratos para la compra de carbón.

“Al respecto, el diputado Gabriel Quadri, fiel a su estilo, aprovechó la nota para reclamar la supuesta ineptitud del Gobierno de México por medio de su cuenta de Twitter, asegurando que echan a perder la central termoeléctrica de Petacalco, la más grande de México, por quemar combustóleo en sus caleras”, dijo en tono de burla porque la planta no tiene calderas.

Comentó que la CFE desmintió esta información y afirmó que la central de Petacalco es dual, que funciona con diferentes combustibles y que está operando con normalidad.

“El Cenace informó que la planta cerró unos días para recibir mantenimiento y que no tiene ninguna falla. Es mentira también que no se esté suministrando suficiente combustible en la central, ya que se le ha suministrado por vía terrestre y marítima cuando las vías del tren no están disponibles”, dijo Vilchis y remató:

“Todas esas informaciones son parte de una campaña de desprestigio contra la CFE, porque hay gente muy enojada con la reforma eléctrica y busca que la opinión pública se ponga en contra, aunque las mentiras y falsedades están logrando el efecto contrario”, dijo.

"Reforma Elektra"

Aseguró que todas las encuestas publicadas afirman que la mayoría de los mexicanos apoya la reforma eléctrica, y puso como ejemplo la del Gabinete de Comunicación Estratégica, que muestra un porcentaje de aprobación de 63.8 por ciento. En este punto García Vilchis volvió a cometer un nuevo traspié verbal, al decir “reforma elektra” en lugar de “eléctrica”.

La semana pasada, García Vilchis se volvió tendencia en redes al mencionar la frase: “no es falso, pero no es verdadero”.

"La Reforma Elektra"

Enseguida dijo que el pasado jueves 4, el periódico Reforma publicó una nota con el título de “Meten presión y frenan reforma”, haciendo referencia a la reforma constitucional en materia eléctrica y vinculando dos hechos que, aseguró, “no tienen nada que ver”.

Estos elementos son: la carta de un congresista de Estados Unidos al secretario de Estado Antony Blinken donde se expresa preocupación por la reforma eléctrica, además de las declaraciones de Ken Salazar sobre el mismo asunto.

“El diario publicó que, debido a esa presión de Estados Unidos, se había frenado la reforma y pospuesto la discusión hasta abril; pero la reforma eléctrica no ha sido frenada, según aclararon los mismos legisladores, y el proceso de discusión con el parlamento abierto iniciará una vez concluida la aprobación del presupuesto”, afirmó García Vilchis.